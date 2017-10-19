Что такое раннее бронирование туров

Хотите сэкономить? Бронируйте туры на осень - зиму 2017 в Индию, Китай, Вьетнам, Таиланд, Доминикана, Мальдивы и ОАЭ уже СЕЙЧАС. Самые лучшие предложения от отелей со скидками до 50%. Отдыхайте в лучших местах, по разумной цене, не экономя на качестве отдыха!



Покупая туры на осенние и зимние каникулы уже сейчас, вы получаете скидку до 50%. Большую скидку предоставляет отель иногда до 70%. Отель заинтересован заранее, обеспечить себе поток туристов и реализовать свой номерной фонд на 20-30% еще до начала сезона отпусков.

Когда это выгодно? Однозначно выгодно на "высокие даты", к ним относятся школьные каникулы, новогодние праздники, потому что дети выходят на долгожданные каникулы и семьи со школьниками массово уезжают к морю. Эти даты связаны с ажиотажным спросом, в это время точно не бывает "горящих", и "ранее бронирование" однозначно будет выгодно всем желающим отдыхать в этот период.

По "раннему бронированию" выгодно покупать популярные отели, в которых в сезон не попасть, и ждать "горящих цен" не стоит. Выгодно покупать ВИП отели, которые никогда не поступают в раздел "горящих" а в сезон отпусков станут значительно дороже.

Оплата туров по как правило, производится частями 50% сразу и 50% через какое-то время, но обычно не позднее 21 дня до вылета. Раннее бронирование - это не только способ сэкономить, но и выгодное вложение в будущий отпуск.

Как самостоятельно подобрать тур онлайн, сравнить предложения всех туроператоров и купить самую дешевую путевку? Сделать это просто на сайте компании Авиафлот www.aviaflot.ru через систему поиска тура. Если вы подпишетесь на рассылку спецпредложений на нашем сайте, вы сможете отслеживать цены на горящие туры по всем направлениям и получать информацию о самых выгодных предложениях по всем нашим услугам

Летайте и отдыхайте вместе с компанией Авиафлот!

Таиланд, Паттайя

Вылет из Новосибирска 26.11. на 11 ночей, отель SAWASDEE PLACE 2*,без питания, стоимость 33 150 руб./чел при 2-х местном размещении.

Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66; 22-68-76

*Информация действительна на момент публикации



