Выгодное решение: барнаулец взял кредит в банке, чтобы отдать долг за свет

Всего абонент задолжал 142 тысячи рублей. За три года он ни разу не передавал показания в энергокомпанию. Однако ежемесячно оплачивал сначала 100, а затем 200 киловатт-часов. Тогда как по прибору учета среднемесячный расход электроэнергии составлял 480 кВтч., – обнаружили при очередной проверке контролеры Барнаульской горэлектросети.

Ирина Тишина,

руководитель юридического отдела БГЭС:

На сегодняшний день минимальная ставка пени равна 11% годовых, уже после трех месяцев задолженности она достигает отметки — 26% годовых. Банки готовы кредитовать своих клиентов от 12%. Быть должником за услуги ЖКХ — дорого. Можно сказать, что наш абонент принял экономически верное решение.

Законом не предусмотрена прямая обязанность абонента передавать показания приборов учета. Проблемы маловероятны, если расчеты за потребленное электричество производятся в полном размере и до 10 числа каждого месяца.