Выгодное решение: барнаулец взял кредит в банке, чтобы отдать долг за свет

Абонент "Барнаульской горэлектросети" рассчитался с долгами за свет с помощью банковского кредита. Мужчина, проживающий в частном доме, три года копил долги перед энергетиками. В результате сумма пени за просроченные платежи составила 31 тысячу рублей. Барнаулец посчитал, что взять кредит в банке дешевле, нежели платить пеню.
Всего абонент задолжал 142 тысячи рублей. За три года он ни разу не передавал показания в энергокомпанию. Однако ежемесячно оплачивал сначала 100, а затем 200 киловатт-часов. Тогда как по прибору учета среднемесячный расход электроэнергии составлял 480 кВтч., – обнаружили при очередной проверке контролеры Барнаульской горэлектросети.
Ирина Тишина,
руководитель юридического отдела БГЭС:
На сегодняшний день минимальная ставка пени равна 11% годовых, уже после трех месяцев задолженности она достигает отметки — 26% годовых. Банки готовы кредитовать своих клиентов от 12%. Быть должником за услуги ЖКХ — дорого. Можно сказать, что наш абонент принял экономически верное решение.
Законом не предусмотрена прямая обязанность абонента передавать показания приборов учета. Проблемы маловероятны, если расчеты за потребленное электричество производятся в полном размере и до 10 числа каждого месяца.
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