Выходные в Белокурихе: чем заняться туристу на курорте и сколько это будет стоить

Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха. Фото: Из открытых источников Интернет. Вид на Белокуриху. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru

Как добраться до города-курорта

Белокуриха расположена в 228 км от Барнаула. Добраться сюда можно на рейсовом автобусе и на машине.

От автовокзала Барнаула каждый день отходят пять прямых рейсов до города-курорта. Стоимость билета — 470 рублей, длительность пути — около 4 часов.

Барнаула каждый день отходят пять прямых рейсов до города-курорта. Стоимость билета — 470 рублей, длительность пути — около 4 часов. На легковой машине добраться можно за 3 часа.

добраться можно за 3 часа. Стоимость такси из Белокурихи в Барнаул стоит от 1 тыс. рублей.

Где остановиться туристу

В Белокурихе официально работают более 30 гостиниц, санаториев, отелей и других средств размещения. Стоимость проживания в хостеле начинается от 350 рублей за сутки за место в номере на шесть человек. В отеле или гостевом доме недалеко от центра можно найти номер на двоих от 1,5 тыс. рублей. Однако в основном ценник за проживание в таких средствах размещения начинается от 2,5-4 тыс. рублей. Номер в санатории в сутки стоит от 3,5 тыс. рублей.

Свободные места в пик зимнего и летнего сезона найти сложно. Поэтому некоторые туристы селятся в частных домах. Согласно информации с разных сайтов, забронировать дом в Белокурихе можно от 600 до 7 тыс. рублей за сутки в зависимости от расположения и вместимости.

На территории горнолыжного комплекса "Благодать" в этом году начал работать первый палаточный кемпинг. Стоимость проживания со своей палаткой стоит 300 рублей. Прокат походного оборудования обойдется в 1 тыс. рублей, говорится на сайте горнолыжного комплекса.

Что посетить и посмотреть

Одна из достопримечательностей города-курорта — гора Церковка. Весь год здесь работает канатно-кресельный подъемник, на котором можно прокатиться до вершины горы. Протяженность дороги около 2 тыс. метров, высота горы — 800 метров.

Зимой склоны Церковки используются для горнолыжного спорта, а летом здесь гуляют туристы. На горе находится уникальный природный парк со скалами, здесь можно прогуляться по лесу. В память о Духе Алтая на вершине горы установлено Обо — место для жертвоприношений. Говорят, если здесь загадать желание, то оно исполнится. На вершине горы работает кафе, где можно выпить кофе и осмотреть окрестности.

Цена взрослого билета на подъемник: 400 рублей, детям до 6 лет — бесплатно. Подъем на гору пешком физически тяжелый, он займет более 1,5 часов.

В любой сезон в Белокурихе можно посетить городской музей им. С.И. Гуляева (ул. Славского, 19). Он находится в здании бывшей Радонолечебницы №1, которая считается памятником истории, культуры и архитектуры. Здесь знакомят с историей города-курорта.

Музей находится рядом с рекой Белокуриха и известной достопримечательностью города — змеиным колодцем. Это источник, который внешне напоминает небольшую часовню. В предании говорится, что на его месте была самая первая в городе здравница. Такое название источник получил из-за того, что вокруг него водились змеи, которых привлекала теплая вода в источнике. Считается, что именно отсюда ученый Степан Гуляев приступил к исследованию месторождения термальных вод. Здесь он первым открыл удивительные свойства местной воды.

В 3,5 км от города находятся скалы Четыре брата, на которые возят экскурсионные группы.

Чем заняться в Белокурихе

В городе можно посетить аквапарк в отеле "Беловодье" с двумя бассейнами и двумя горками. Помимо это в комплексе есть финская сауна, русская баня, турецкий хамам, снежная комната. Цена взрослого билета — 540 рублей, для детей ростом от 120 до 150 см — 390 рублей, от 90 до 120 см — 270 рублей, а самым маленьким вход бесплатный.

Оздоровительный центр "Водный мир" находится в санатории "Белокуриха". Это комплекс бассейнов, джакузи и бань. Здесь есть римские термы, восточный хамам, финская сауна и русская баня. Спортивный комплекс включает несколько залов с тренажерами. Стоимость часового посещения для взрослого 580 рублей, для детей — 470 рублей. Для отдыхающих в санаториев сети "Курорт Белокуриха" посещение дешевле.

В wellness-центре TerraSPA работает бассейн с термальным комплексом. Здесь также есть финская сауна, русская баня и турецкий хамам. Цена за часовое посещение для взрослого — 500 рублей, для детей — 400 рублей.

Активный отдых

В комплексе "Сирибское подворье", который находится недалеко от города-курорта Белокурихи, можно покататься на лошадях. Стоимость такой прогулки с инструктором стоит 600 рублей в час. На территории комплекса есть выставочные павильоны, музей, водоем, ипподром, домики для проживания и кафе.

В городе-курорте Белокуриха действует несколько терренкуров. Один из них — пешеходная тропа, которая ведет к Старой мельнице. Его общая протяженность около 2400 метров, наивысшая точка — 375 метров над уровнем моря. Более сложный маршрут — к вершине горы Круглая протяженностью около 2 500 метров. Здесь более крутые склоны, энергии на прохождение этого маршрута нужно гораздо больше, чем по дороге к Старой мельнице.

В Белокурихе можно покататься на квадроциклах. 9 км по горной местности за 30 минут на двоих будет стоить около 1400 рублей. Четырехчасовой тур стоит около 9900 рублей на двоих.

Экскурсионные маршруты

Этим летом туристам предлагали несколько экскурсий по окрестностям города-курорта, согласно данным турфирмы "Белокуриха Travel". Среди некоторых из них: