Напиши сочинение и выиграй крутой телефон

Конкурс проводится с 18 сентября по 29 октября 2017 года. В нем могут участвовать школьники и студенты в возрасте от 14 до 23 лет. Чтобы получить возможность выиграть подарок, нужно сделать три простых шага: зарегистрироваться на Портале госуслуг, получить одну услугу (самое простое — информационную), и написать сочинение 5 тыс. знаков по теме "Госуслуги проще, чем кажется" о том как портал помогает экономить время и упрощает жизнь.

Призы — планшет Samsung GALAXY Tab A, смартфоны Sony XPERIA M5 Dua, HTC One X10 DS.

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