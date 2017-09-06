Виктор Герман: Досрочное голосование позволяет избежать сбоев в рабочем ритме предприятия

Председатель правления Алтайского завода прецизионных изделий, председатель правления Союза агропромышленников Алтайского края Виктор Герман прокомментировал тему досрочного голосования.
Виктор Герман,
председатель правления АЗПИ, председатель правления Союза агропромышленников Алтайского края:
Наш Алтайский завод прецизионных изделий имеет непрерывный цикл производства. Современное оборудование стоит очень больших денег, и естественно мы стараемся полностью использовать имеющиеся производственные мощности, чтобы оно быстрее себя окупало. Именно поэтому работа на нашем предприятии организована в 4 смены.
Я помню, что в иные времена, в период проведения выборов, на которых не была предусмотрена процедура досрочного голосования, нам приходилось даже останавливать рабочий процесс, организовывать доставку сотрудников на избирательные участки, внося тем самым сбой в рабочий режим предприятия.
Поэтому для нас и, думаю, для многих подобных производственных предприятий вопрос досрочного голосования особенно актуален. Люди могут проголосовать в удобное для них время. На мой взгляд, решение о досрочном голосовании принципиально верное. Общаясь с сотрудниками нашего предприятия и с коллегами-руководителями, наши мнения часто совпадают по этому вопросу.
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