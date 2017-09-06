Виктор Герман: Досрочное голосование позволяет избежать сбоев в рабочем ритме предприятия

Наш Алтайский завод прецизионных изделий имеет непрерывный цикл производства. Современное оборудование стоит очень больших денег, и естественно мы стараемся полностью использовать имеющиеся производственные мощности, чтобы оно быстрее себя окупало. Именно поэтому работа на нашем предприятии организована в 4 смены.

Я помню, что в иные времена, в период проведения выборов, на которых не была предусмотрена процедура досрочного голосования, нам приходилось даже останавливать рабочий процесс, организовывать доставку сотрудников на избирательные участки, внося тем самым сбой в рабочий режим предприятия.

Поэтому для нас и, думаю, для многих подобных производственных предприятий вопрос досрочного голосования особенно актуален. Люди могут проголосовать в удобное для них время. На мой взгляд, решение о досрочном голосовании принципиально верное. Общаясь с сотрудниками нашего предприятия и с коллегами-руководителями, наши мнения часто совпадают по этому вопросу.