Вилле Хаапасало рассказал финнам об Алтае: "Самое красивое место на свете"

Вилле Хаапасало, снявший в прошлом году фильм "Алтай за 30 дней" рассказал читателям финской газеты Ilta Sanomat о том, что наши горы — это самое лучше место на свете, пишет сайт Inosmi.ru, сделавший перевод статьи поговорившего с Вилле журналиста Сиру Валлеала.
"Настоящее чудо для меня, равнинного жителя", говорит популярный актёр Хаапасало про Горный Алтай. Он считает, что давно уже знает, что здесь находится самое красивое место на Земле, а теперь с помощью его фильма и другие финны смогут это узнать
Вилле Хаапасало,
актер:
Горный Алтай на юго-востоке России — настоящее чудо для меня, равнинного жителя, для которого даже финские горнолыжные курорты кажутся вершинами огромной высоты.
Бирюзовые озера не замерзают даже при 30 градусах мороза, и везде царит настоящее волшебство. Природа объединяет людей всех религий: у всех одна и та же зима, которую надо пережить.
Фильм про Алтай стал семьмой по счету передачей из цикла г-на Хаапасало "За 30 дней". В этой программе он также сообщил своим зрителям, что до алтайских красот трудно добраться.
Вилле Хаапасало,
актер:
В Финляндии об Алтае практически ничего не знают. В России все что-то могут сказать об Алтае, даже если никогда там не были. До Алтая можно добраться, но путешествовать здесь довольно тяжело. Дорог нет, на помощь приходят ослы и вертолеты.
Актёр признался в интервью, что побаивается летать на винтокрылых машинах.
Вилле Хаапасало,
актер:
Для таких труднодоступных мест всегда будут нужны вертолеты. Хотя я уже 25 лет на них летаю, все еще порой бывает страшно. Однажды вертолетом управлял военный летчик, который решил мне показать, как вертолет может „лизать" носом отвесные скалы.
В свободное время Вилле не любит путешествовать, но если надо по работе, то готов и помучится.
Вилле Хаапасало,
актер:
Каждый раз думаю, что это моя последняя поездка. Когда трясешься в военном грузовике по камням уже, казалось бы, бесконечно долго, а на деле прошло всего восемь минут, понимаешь, что путь будет тяжелым. Но потом проходит месяц, и ты понимаешь, что оно стоило того. Ну, или что стоит передать эту работу кому-нибудь помоложе.
Актёр всегда обращал особое внимание на рассказы и людей. Эти встречи — с подачи Вилле, всегда добрые — стали главной темой и в его передаче про Алтай.
Вилле Хаапасало,
актер:
Какая угодно тема станет действительно душевной и интересной, если о ней кто-то рассказывает. Ситуации оживают, водители дают подсказки, куда лучше поехать, дорога часто приводит к чему-то неожиданному. Иногда думаешь, что увидишь поющую лошадь, а на деле есть только немая кошка.
Особая энергия Алтая манит к себе. Люди приезжают и остаются здесь надолго. Я встречал художников, которые 30 лет подряд рисовали одни и те же горные вершины. Многие бросают свою городскую рутину и выбирают простую жизнь рядом с природой.
Про Россию Вилле говорит, что не хотел бы приукрашивать действительность, но старается развеивать предрассудки европейцев о нашей стране.
Вилле Хаапасало,
актер:
Я никогда не утверждаю, что в России все гладко, но там есть много хорошего. Я рад, если мне удается немного опровергнуть предрассудки. Например, во Франции у меня как-то спросили, можно ли по улицам России ходить просто так и когда угодно.
Напомним, что Вилле Хаапасало в 2016 году дважды приезжал на Алтай для работы над своим фильмом. Первый раз он побывал в Барнауле и в горах в июне, а потом приезжал доснимать передачу в Республику Алтай в конце августа — начале сентября.
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