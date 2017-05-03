Вилле Хаапасало рассказал финнам об Алтае: "Самое красивое место на свете"

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Вчера, 21:25.
Туризм

Вилле Хаапасало, снявший в прошлом году фильм "Алтай за 30 дней" рассказал читателям финской газеты Ilta Sanomat о том, что наши горы — это самое лучше место на свете, пишет сайт Inosmi.ru, сделавший перевод статьи поговорившего с Вилле журналиста Сиру Валлеала.

Вилле Хаапасало в Горном Алтае. Фото: Николай Витовцев gorno-altaisk.ru.
Вилле Хаапасало в Горном Алтае. Фото: Николай Витовцев gorno-altaisk.ru.
Вилле Хаапасало в Горном Алтае. Фото: Николай Витовцев gorno-altaisk.ru.
Вилле Хаапасало в Горном Алтае. Фото: Николай Витовцев gorno-altaisk.ru.
Вилле Хаапасало в Горном Алтае. Фото: Николай Витовцев gorno-altaisk.ru.
Вилле Хаапасало в Горном Алтае. Фото: Николай Витовцев gorno-altaisk.ru.
Вилле Хаапасало в Горном Алтае. Фото: Николай Витовцев gorno-altaisk.ru.
Вилле Хаапасало в Горном Алтае. Фото: Николай Витовцев gorno-altaisk.ru.
Вилле Хаапасало в Горном Алтае. Фото: Николай Витовцев gorno-altaisk.ru.
Вилле Хаапасало в Горном Алтае. Фото: Николай Витовцев gorno-altaisk.ru.
Вилле Хаапасало в Горном Алтае. Фото: Николай Витовцев gorno-altaisk.ru.
Вилле Хаапасало в Горном Алтае. Фото: Николай Витовцев gorno-altaisk.ru.
Вилле Хаапасало в Горном Алтае. Фото: Николай Витовцев gorno-altaisk.ru.
Барнаульцы и Вилле Хаапасало. Фото: Компания "Алфит".
Барнаульцы и Вилле Хаапасало. Фото: Евгения Тумасова-Аманкулиева.
Барнаульцы и Вилле Хаапасало. Фото: Ольга Гришаева.
Барнаульцы и Вилле Хаапасало. Фото: Наталья Екуенко.
Барнаульцы и Вилле Хаапасало. Фото: Лера Кузнецова.
Барнаульцы и Вилле Хаапасало. Фото: Илья Вихрев.
Барнаульцы и Вилле Хаапасало. Фото: instagram.com/ms_rome.
Барнаульцы и Вилле Хаапасало. Фото: instagram.com/lapchenkoi.
Барнаульцы и Вилле Хаапасало. Фото: instagram.com/laletinkirill.
Барнаульцы и Вилле Хаапасало. Фото: Маруся Казанцева.
Вилле Хаапасало в Барнауле. Фото: скрин с трансляции "Наших новостей".

"Настоящее чудо для меня, равнинного жителя", говорит популярный актёр Хаапасало про Горный Алтай. Он считает, что давно уже знает, что здесь находится самое красивое место на Земле, а теперь с помощью его фильма и другие финны смогут это узнать

Вилле Хаапасало,
актер:

Горный Алтай на юго-востоке России — настоящее чудо для меня, равнинного жителя, для которого даже финские горнолыжные курорты кажутся вершинами огромной высоты.

Бирюзовые озера не замерзают даже при 30 градусах мороза, и везде царит настоящее волшебство. Природа объединяет людей всех религий: у всех одна и та же зима, которую надо пережить.

Фильм про Алтай стал семьмой по счету передачей из цикла г-на Хаапасало "За 30 дней". В этой программе он также сообщил своим зрителям, что до алтайских красот трудно добраться.

Вилле Хаапасало,
актер:

В Финляндии об Алтае практически ничего не знают. В России все что-то могут сказать об Алтае, даже если никогда там не были. До Алтая можно добраться, но путешествовать здесь довольно тяжело. Дорог нет, на помощь приходят ослы и вертолеты.

Актёр признался в интервью, что побаивается летать на винтокрылых машинах.

Вилле Хаапасало,
актер:

Для таких труднодоступных мест всегда будут нужны вертолеты. Хотя я уже 25 лет на них летаю, все еще порой бывает страшно. Однажды вертолетом управлял военный летчик, который решил мне показать, как вертолет может „лизать" носом отвесные скалы.

В свободное время Вилле не любит путешествовать, но если надо по работе, то готов и помучится.

Вилле Хаапасало,
актер:

Каждый раз думаю, что это моя последняя поездка. Когда трясешься в военном грузовике по камням уже, казалось бы, бесконечно долго, а на деле прошло всего восемь минут, понимаешь, что путь будет тяжелым. Но потом проходит месяц, и ты понимаешь, что оно стоило того. Ну, или что стоит передать эту работу кому-нибудь помоложе.

Актёр всегда обращал особое внимание на рассказы и людей. Эти встречи — с подачи Вилле, всегда добрые — стали главной темой и в его передаче про Алтай.

Вилле Хаапасало,
актер:

Какая угодно тема станет действительно душевной и интересной, если о ней кто-то рассказывает. Ситуации оживают, водители дают подсказки, куда лучше поехать, дорога часто приводит к чему-то неожиданному. Иногда думаешь, что увидишь поющую лошадь, а на деле есть только немая кошка.

Особая энергия Алтая манит к себе. Люди приезжают и остаются здесь надолго. Я встречал художников, которые 30 лет подряд рисовали одни и те же горные вершины. Многие бросают свою городскую рутину и выбирают простую жизнь рядом с природой.

Про Россию Вилле говорит, что не хотел бы приукрашивать действительность, но старается развеивать предрассудки европейцев о нашей стране.

Вилле Хаапасало,
актер:

Я никогда не утверждаю, что в России все гладко, но там есть много хорошего. Я рад, если мне удается немного опровергнуть предрассудки. Например, во Франции у меня как-то спросили, можно ли по улицам России ходить просто так и когда угодно.

Напомним, что Вилле Хаапасало в 2016 году дважды приезжал на Алтай для работы над своим фильмом. Первый раз он побывал в Барнауле и в горах в июне, а потом приезжал доснимать передачу в Республику Алтай в конце августа — начале сентября.

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