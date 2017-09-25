Выпускница Алтайского госуниверситета победила в международном конкурсе красоты

В Эквадоре в минувшие выходные прошел финал международного конкурса красоты Miss United Continents-2017, в котором победу одержала россиянка Татьяна Цимфер. Девушка родилась и выросла в Барнауле, здесь до переезда в столицу она закончила АлтГУ.
На конкурс в Эквадор Татьяна поехала в статусе "Мисс Москва-2016". В этой латиноамериканской стране ей пришлось бороться за корону с представительницами разных стран, пишет Slyxi.com. Всего в конкурсе приняли участие 32 девушки.
Татьяна Цимфер,
обладательница титутал Miss United Continents-2017:
Все девчонки невероятно подготовленные, умные, эрудированные. Поскольку это международный конкурс, то основная его задача - объединение континентов. Здесь девушки должны показать свою лояльность, корректность, умение дружить, улыбаться, быть доброй. Каких-то эксцессов не возникало. Негативные эмоции присутствовали в последний день, но конкурсантки вели себя достойно.
Так получилось, что здесь была еще одна русскоговорящая девушка, Алина Бегун из Украины. Она оказалась доброй и отзывчивой. Мы поддерживали друг друга. А моей соседкой была "Мисс Таиланд". Алина стала первой вице-мисс. Мы остались вдвоем на сцене в конце и показали, что в некоторых сферах нет места политике.
Простые эквадорцы, по словам девушки, радостно фотографировались с российской блондинкой со столь экзотичной для здешних мест внешностью.
Как рассказала Татьяна, ее поддерживала родня. Отец во время финала конкурса находился в Алтайском крае, а мама Татьяны отдыхала на Кипре. Но все они переписывались с дочерью и интересовались ее успехами.
Татьяна Цимфер,
обладательница титутал Miss United Continents-2017:
Мама плакала в трубку, когда узнала о победе. Я тоже не смогла сдержать слез.
За победу в конкурсе Татьяна получила корону, которую создал эквадорский ювелир Кристиан Куинтер, и денежный приз в размере 10 000 долларов.
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