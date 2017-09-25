Выпускница Алтайского госуниверситета победила в международном конкурсе красоты

Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer. Татьяна Цимфер. Фото: www.instagram.com/tsimfer.

На конкурс в Эквадор Татьяна поехала в статусе "Мисс Москва-2016". В этой латиноамериканской стране ей пришлось бороться за корону с представительницами разных стран, пишет Slyxi.com. Всего в конкурсе приняли участие 32 девушки.

Татьяна Цимфер,

обладательница титутал Miss United Continents-2017:

Все девчонки невероятно подготовленные, умные, эрудированные. Поскольку это международный конкурс, то основная его задача - объединение континентов. Здесь девушки должны показать свою лояльность, корректность, умение дружить, улыбаться, быть доброй. Каких-то эксцессов не возникало. Негативные эмоции присутствовали в последний день, но конкурсантки вели себя достойно. Так получилось, что здесь была еще одна русскоговорящая девушка, Алина Бегун из Украины. Она оказалась доброй и отзывчивой. Мы поддерживали друг друга. А моей соседкой была "Мисс Таиланд". Алина стала первой вице-мисс. Мы остались вдвоем на сцене в конце и показали, что в некоторых сферах нет места политике.

Простые эквадорцы, по словам девушки, радостно фотографировались с российской блондинкой со столь экзотичной для здешних мест внешностью.

Уже завтра финал!!! @oficialmisscontinentesunidos #misscontinentsunidos #misscontinentsunidos2017 #tsimfer #MissUnitedContinents2017 Публикация от Miss Continentos Unidos 2017 (@tsimfer) Сен 22 2017 в 6:49 PDT

Как рассказала Татьяна, ее поддерживала родня. Отец во время финала конкурса находился в Алтайском крае, а мама Татьяны отдыхала на Кипре. Но все они переписывались с дочерью и интересовались ее успехами.

Татьяна Цимфер,

обладательница титутал Miss United Continents-2017:

Мама плакала в трубку, когда узнала о победе. Я тоже не смогла сдержать слез.

За победу в конкурсе Татьяна получила корону, которую создал эквадорский ювелир Кристиан Куинтер, и денежный приз в размере 10 000 долларов.