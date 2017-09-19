Вице-премьер Алтайского края сообщила, что присвоение званий "ветеран труда" ускорится

В 2016 году за присвоением звания "Ветеран труда" в Алтайском крае обратились более 9 тыс. человек. Из них новый статус получили 6479 граждан, сообщила вице-премьер алтайского правительства Надежда Капура. На вопрос altapress.ru, получат ли до конца года звание оставшиеся претенденты, она ответила, что "к концу года работа ускорится".
Надежда Капура,
заместитель председателя правительства Алтайского края:
"Ветеран труда"— это звание которое нужно заработать не только отработанными годами, но и отношением к труду, достижениями. В среднем за месяц к нам обращается около 245 человек. Муниципалитеты активно подают списки достойных людей на региональные награды. Как только люди получают ту или иную форму поощрения, им сразу же присваивается звание ветеран труда. До конца года работа по присвоению звания "Ветеран труда" будет проводиться еще активнее.
Напомним, с 1 января 2017 года изменился порядок присвоения звания ветеран труда. Теперь существует разделение понятий "Ветеран труда" и "Ветеран труда Алтайского края". Звание будет четко соответствовать уровню наград человека. Получить звание "Ветеран труда" теперь могут люди, которые имеют краевые и федеральные звания и награды, раньше "котировались" и муниципальные.
В апреле 2016 года было много жалоб от людей, которые подали документы по старым правилам. Присвоение звания им затягивалось. Виталий Снесарь, зампред краевого правительства, тогда заявил, что вскоре ситуация будет разрешена. Однако звание "Ветеран труда" до сих пор не получили более 2500 человек.
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