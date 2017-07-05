Вице-спикер Барнаульской гордумы решил идти на выборы не от "Единой России"

До этого Солодилов выдвигался в гордуму от "Единой России", сейчас он состоит в одноименной фракции.

Политсиб.ру отмечает, что в Индустриальном район начали распространять предвыборную газету с материалами о Солодилове. При этом в газете "Единая Россия" упоминается только в контексте партийных проектов. Больше партийная символика никак не присутствует.

По данным издания, Солодилов выдвинется по округу №7. От "ЕР" по этому округу баллотируется председатель ОНФ Марина Ермоленко. Она также входит общегородскую тройку "единороссов", поэтому имеет почти стопроцентные шансы на прохождение в думу именно через список.

Эксперты издания отмечают, что партийность часто только мешает одномандатникам на выборах, поэтому шаг вице-спикера не лишен смысла. При этом шансы Солодилова переизбраться оценивают как очень высокие.

Выборы в БГД намечены на 10 сентября.