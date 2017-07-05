Вице-спикер Барнаульской гордумы решил идти на выборы не от "Единой России"

Андрей Солодилов, заместитель председателя Барнаульской гордумы, решил баллотироваться на сентябрьских выборах как независимый кандидат. Об этом сообщает Политсиб.ру со ссылкой на свои источники.
До этого Солодилов выдвигался в гордуму от "Единой России", сейчас он состоит в одноименной фракции.
Политсиб.ру отмечает, что в Индустриальном район начали распространять предвыборную газету с материалами о Солодилове. При этом в газете "Единая Россия" упоминается только в контексте партийных проектов. Больше партийная символика никак не присутствует.
По данным издания, Солодилов выдвинется по округу №7. От "ЕР" по этому округу баллотируется председатель ОНФ Марина Ермоленко. Она также входит общегородскую тройку "единороссов", поэтому имеет почти стопроцентные шансы на прохождение в думу именно через список.
Эксперты издания отмечают, что партийность часто только мешает одномандатникам на выборах, поэтому шаг вице-спикера не лишен смысла. При этом шансы Солодилова переизбраться оценивают как очень высокие.
Выборы в БГД намечены на 10 сентября.
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