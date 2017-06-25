Вице-спикер Госдумы предложил дать в морду футболисту Жиркову

"Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две желтые карточки. По-мужски, в раздевалке, ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение. Сдержись", — заявил Лебедев. Его слова приводит Чемпионат.com.

24 июня сборная России уступила мексиканцам (1:2) в заключительном матче группового этапа и покинула Кубок конфедераций. Жирков получил первую желтую карточку на 9-й минуте встречи, вторую — на 68-й минуте при счете 2:1 в пользу команды Мексики.

Игорь Лебедев — член фракции ЛДПР и сын лидера партии Владимира Жириновского.