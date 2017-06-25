Вице-спикер Госдумы предложил дать в морду футболисту Жиркову

Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев раскритиковал защитника сборной России Юрия Жиркова, который получил красную карточку в матче Кубка конфедераций с мексиканцами.
"Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две желтые карточки. По-мужски, в раздевалке, ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение. Сдержись", — заявил Лебедев. Его слова приводит Чемпионат.com.
24 июня сборная России уступила мексиканцам (1:2) в заключительном матче группового этапа и покинула Кубок конфедераций. Жирков получил первую желтую карточку на 9-й минуте встречи, вторую — на 68-й минуте при счете 2:1 в пользу команды Мексики.
Игорь Лебедев — член фракции ЛДПР и сын лидера партии Владимира Жириновского.
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