Фотофакты. Владимир Путин в ходе пресс-конференции: Алтай молодец!

3045
Сегодня, 17:32.
Политика

В ходе большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента "Алтайской правды" Кристины Ливер. 

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.
Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 23 декабря 2016 года. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.
Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 23 декабря 2016 года. Фото: kremlin.ru.
Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 23 декабря 2016 года. Фото: kremlin.ru.
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru.
Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 23 декабря 2016 года. Фото: kremlin.ru.
Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 23 декабря 2016 года. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru.
Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 23 декабря 2016 года. Фото: kremlin.ru.
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.
Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 23 декабря 2016 года. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.
Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 23 декабря 2016 года. Фото: kremlin.ru.

Кристина Ливер,
корреспондент газеты "Алтайская правда":

Как решается проблема долгов по кредитам? Планирует ли государство поддерживать такие регионы, как наш, которые не влезают в долги, проводят взвешенную финансовую политику, планирует ли дать самостоятельности регионам?

Кристина Ливер из "Алтайской правды" задает вопрос Владимиру Путину на большой пресс-конференции. 23 декабря 2016 года.
Кристина Ливер из "Алтайской правды" задает вопрос Владимиру Путину на большой пресс-конференции. 23 декабря 2016 года.

Владимир Путин,
президент РФ:

Правительство поддерживает все регионы, регионам-донорам мы стараемся создать условия, чтобы они не утратили этого качества. Алтайское руководство проводит взвешенную и профессиональную бюджетную политику. Только пять регионов нуждаются в особой поддержке, но в целом проблема задолженности регионов серьезная. В текущем году 380 млрд рублей был направлено на перекредитование этих регионов. Эта работа будет продолжена.

Задолженность региона должна быть не больше 50% их доходов. 5 регионов нарушили этот принцип, а Алтай молодец.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров