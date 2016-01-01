Фотофакты. Владимир Путин в ходе пресс-конференции: Алтай молодец!

В ходе большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента "Алтайской правды" Кристины Ливер.
Кристина Ливер,
корреспондент газеты "Алтайская правда":
Как решается проблема долгов по кредитам? Планирует ли государство поддерживать такие регионы, как наш, которые не влезают в долги, проводят взвешенную финансовую политику, планирует ли дать самостоятельности регионам?
Владимир Путин,
президент РФ:
Правительство поддерживает все регионы, регионам-донорам мы стараемся создать условия, чтобы они не утратили этого качества. Алтайское руководство проводит взвешенную и профессиональную бюджетную политику. Только пять регионов нуждаются в особой поддержке, но в целом проблема задолженности регионов серьезная. В текущем году 380 млрд рублей был направлено на перекредитование этих регионов. Эта работа будет продолжена.
Задолженность региона должна быть не больше 50% их доходов. 5 регионов нарушили этот принцип, а Алтай молодец.
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