Фотофакты. Владимир Путин в ходе пресс-конференции: Алтай молодец!

Правительство поддерживает все регионы, регионам-донорам мы стараемся создать условия, чтобы они не утратили этого качества. Алтайское руководство проводит взвешенную и профессиональную бюджетную политику. Только пять регионов нуждаются в особой поддержке, но в целом проблема задолженности регионов серьезная. В текущем году 380 млрд рублей был направлено на перекредитование этих регионов. Эта работа будет продолжена.

Задолженность региона должна быть не больше 50% их доходов. 5 регионов нарушили этот принцип, а Алтай молодец.