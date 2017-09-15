Путин и Медведев поздравили Алтайский край с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили жителей региона с 80-летием Алтайского края. Поздравительные телеграммы пришли в адрес губернатора Александра Карлина, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Поздравление Владимира Путина:
Дорогие друзья!
Поздравляю вас со знаменательной датой - 80-летием образования Алтайского края!
Вы по праву гордитесь родным краем, яркими страницами его истории, трудовыми свершениями и достижениями земляков. Отрадно, что сегодня в регионе создаются многоотраслевые промышленный и сельскохозяйственный комплексы, современная транспортная, социальная инфраструктура. Важно, чтобы при этом сохранялась уникальная природа Алтая, биоразнообразие его экосистемы, ведь заповедники и археологические памятники края, увлекательные альпинистские, лыжные, водные, охотничьи и рыболовные маршруты снискали ему славу одного из самых туристически привлекательных регионов страны.
Желаю всем успехов в созидательной работе на благо России. Уверен, что общими усилиями вы обязательно добьетесь поставленных целей.
В своем поздравлении Дмитрий Медведев отмечает уникальность региона, его особое место в истории и экономике страны:
Здесь по-особому ощущается неповторимая красота природы Сибири. Алтайская земля — это могучие реки Обь, Бия и Катунь, чистейшие озера, ленточные сосновые боры. А также богатые месторождения, в освоение которых вложили свой труд многие поколения талантливых людей. Известный уральский заводчик Акинфий Демидов построил здесь первый медеплавильный завод, положив начало развитию горной промышленности. Петр Аркадьевич Столыпин воплотил на алтайской земле аграрную реформу, превратив регион в настоящую житницу Сибири. Новым импульсом развития сельского хозяйства стало освоение целинных и залежных земель, благодаря которому безжизненные степи региона стали бескрайними полями.
Сегодня Алтайский край — это крупнейший производитель зерна и экологически чистого продовольствия. Здесь реализуются инновационные проекты, создаются современные кластеры в машиностроении, фармацевтической и химической промышленности. И конечно, особое внимание уделяется развитию туризма. Ведь уникальные природные заповедники, живописные ландшафты, мягкий климат создают прекрасные возможности для отдыха, спорта и санаторно-курортного лечения.
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