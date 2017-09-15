Путин и Медведев поздравили Алтайский край с юбилеем

Дорогие друзья!

Поздравляю вас со знаменательной датой - 80-летием образования Алтайского края!

Вы по праву гордитесь родным краем, яркими страницами его истории, трудовыми свершениями и достижениями земляков. Отрадно, что сегодня в регионе создаются многоотраслевые промышленный и сельскохозяйственный комплексы, современная транспортная, социальная инфраструктура. Важно, чтобы при этом сохранялась уникальная природа Алтая, биоразнообразие его экосистемы, ведь заповедники и археологические памятники края, увлекательные альпинистские, лыжные, водные, охотничьи и рыболовные маршруты снискали ему славу одного из самых туристически привлекательных регионов страны.

Желаю всем успехов в созидательной работе на благо России. Уверен, что общими усилиями вы обязательно добьетесь поставленных целей.