Владимир Путин неофициально посетил Горный Алтай

Многие местные жители хорошо знают, что прибытие самолетов специального летного отряда "Россия" означает прибытие и первого лица государства. Кроме этого над городом совершил несколько кругов самолет-ретранслятор Ту-214СР, также входящий в СЛО "Россия".

Путин посетил Республику Алтай после визита в Бурятию, где он провел совещание по ликвидации последствий пожаров. Через сутки он отбыл в Москву. "Чем занимался президент, мне не известно. Его встречал и провожал глава республики Александр Бердников", — сообщил источник "Новостей горного Алтая" в аэропорту.

По некоторым данным, незадолго до прилета президента на Алтай прибыли несколько его личных друзей, с которыми встретился Путин. Они останутся в Республике Алтай еще на несколько дней.