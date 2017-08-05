Владимир Путин неофициально посетил Горный Алтай

4 августа Владимир Путин посетил Горный Алтай. Об этом свидетельствует то, что в этот день в аэропорт Горно-Алтайска прибыли два самолета специального летного отряда "Россия". Источник "Новостей Горного Алтая" в аэропорту сообщил, что президент прибыл во второй половине дня.
Многие местные жители хорошо знают, что прибытие самолетов специального летного отряда "Россия" означает прибытие и первого лица государства. Кроме этого над городом совершил несколько кругов самолет-ретранслятор Ту-214СР, также входящий в СЛО "Россия".
Путин посетил Республику Алтай после визита в Бурятию, где он провел совещание по ликвидации последствий пожаров. Через сутки он отбыл в Москву. "Чем занимался президент, мне не известно. Его встречал и провожал глава республики Александр Бердников", — сообщил источник "Новостей горного Алтая" в аэропорту.
По некоторым данным, незадолго до прилета президента на Алтай прибыли несколько его личных друзей, с которыми встретился Путин. Они останутся в Республике Алтай еще на несколько дней.
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