В 2016-м новый мэр Барнаула Сергей Дугин был немногословен

Объединенная редакция "Свободного курса" и altapress.ru начинает подводить итоги високосного 2016 года. Основные тенденции, знаковые события и главные лица — в наших аналитических материалах рубрики "Итоги 2016 года".
В начале января 2016 года, сразу после новогодних праздников, к своим полномочиям приступил новый мэр столицы края Сергей Дугин, до этого возглавлявший Главсоцзащиту края. Должность градоначальника сама по себе "расстрельная": слишком много внимания, еще больше ответственности, велика цена ошибки. С самого начала было ясно, что такому закрытому человеку, как Дугин, придется непросто на таком публичном посту, как глава администрации Барнаула — города живого, думающего и острого на язык.
2016-й запомнится барнаульцам как год развития туркластера в исторической части города — яркой во всех отношениях лестницы ВДНХ, ремонт моста через Барнаулку. Как год проведения не слишком удачного эксперимента с электронными проездными. Как год коммунальных провалов и фонтанов. И не слишком разговорчивого мэра.
Первое резонансное заявление Дугина ушло в народ в день его назначения — он сказал, что нужно переносить место расположения главной городской елки с пл. Сахарова, так как перекрытие одного из главных проспектов на месяц ухудшает транспортную ситуацию. Однако пока альтернативное решение так и не было найдено.
Потом было высказывание о том, что настоящие мужчины должны обязательно отслужить в армии. Градоначальник тут же попал на язык острословам, противникам армейской системы и негодующим пацифистам.
Куда с большим пониманием горожане отнеслись к жесткой критике мэра работы коммунальных служб по уборке снега. После того как по обычаю неожиданно пришла зима (в этом году действительно рано), Сергей Дугин заявил, что очистка улиц и дворов должна стать первоочередной задачей.
И наконец, в декабре градоначальник выступил — хоть и письменно — с горячей речью-благодарностью в адрес губернатора Александра Карлина. "Это человек, который делает все возможное и невозможное для того, чтобы уровень жизни жителей края повысился... Уверенно утверждаю: Александр Богданович находит силы, средства и возможности постепенно решать все вопросы".
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