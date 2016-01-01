В 2016-м новый мэр Барнаула Сергей Дугин был немногословен

2016-й запомнится барнаульцам как год развития туркластера в исторической части города — яркой во всех отношениях лестницы ВДНХ, ремонт моста через Барнаулку. Как год проведения не слишком удачного эксперимента с электронными проездными. Как год коммунальных провалов и фонтанов. И не слишком разговорчивого мэра.

Первое резонансное заявление Дугина ушло в народ в день его назначения — он сказал, что нужно переносить место расположения главной городской елки с пл. Сахарова, так как перекрытие одного из главных проспектов на месяц ухудшает транспортную ситуацию. Однако пока альтернативное решение так и не было найдено.

Потом было высказывание о том, что настоящие мужчины должны обязательно отслужить в армии. Градоначальник тут же попал на язык острословам, противникам армейской системы и негодующим пацифистам.

Куда с большим пониманием горожане отнеслись к жесткой критике мэра работы коммунальных служб по уборке снега. После того как по обычаю неожиданно пришла зима (в этом году действительно рано), Сергей Дугин заявил, что очистка улиц и дворов должна стать первоочередной задачей.

И наконец, в декабре градоначальник выступил — хоть и письменно — с горячей речью-благодарностью в адрес губернатора Александра Карлина. "Это человек, который делает все возможное и невозможное для того, чтобы уровень жизни жителей края повысился... Уверенно утверждаю: Александр Богданович находит силы, средства и возможности постепенно решать все вопросы".