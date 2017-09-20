Власти Алтайского края планируют получить 50 млн рублей курортного сбора в 2018 году

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Сегодня, 18:56.
Туризм

Закон о курортном сборе позволит привлечь около 50 млн рублей на развитие курортной инфраструктуры в Белокурихе. Об этом на заседании регионального правительства рассказал начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров, сообщает пресс-служба управления.

Деньги.
Деньги. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

"При определении направлений средств, полученных от курортного сбора, будут учитываться мнения жителей и гостей Белокурихи. Мы уже провели соответствующие опросы, наметили основные направления расходования средств курортного сбора. Такими направлениями являются: гостевая и въездная зоны, прогулочная аллея, тротуары, новые терренкуры и др." — заявил Захаров.

Точные прогнозы в ведомстве пока не делают, но рассчитывают, что сумма сбора составит 45-50 млн рублей в год.

Курортный сбор начнут взимать с 1 мая 2018 года. Туристы будут оплачивать его при заселении в гостиницу, в чеке он будет вынесен отдельной строкой.

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