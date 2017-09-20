Власти Алтайского края планируют получить 50 млн рублей курортного сбора в 2018 году

Закон о курортном сборе позволит привлечь около 50 млн рублей на развитие курортной инфраструктуры в Белокурихе. Об этом на заседании регионального правительства рассказал начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров, сообщает пресс-служба управления.
"При определении направлений средств, полученных от курортного сбора, будут учитываться мнения жителей и гостей Белокурихи. Мы уже провели соответствующие опросы, наметили основные направления расходования средств курортного сбора. Такими направлениями являются: гостевая и въездная зоны, прогулочная аллея, тротуары, новые терренкуры и др." — заявил Захаров.
Точные прогнозы в ведомстве пока не делают, но рассчитывают, что сумма сбора составит 45-50 млн рублей в год.
Курортный сбор начнут взимать с 1 мая 2018 года. Туристы будут оплачивать его при заселении в гостиницу, в чеке он будет вынесен отдельной строкой.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.