Власти Алтайского края планируют получить 50 млн рублей курортного сбора в 2018 году

"При определении направлений средств, полученных от курортного сбора, будут учитываться мнения жителей и гостей Белокурихи. Мы уже провели соответствующие опросы, наметили основные направления расходования средств курортного сбора. Такими направлениями являются: гостевая и въездная зоны, прогулочная аллея, тротуары, новые терренкуры и др." — заявил Захаров.

Точные прогнозы в ведомстве пока не делают, но рассчитывают, что сумма сбора составит 45-50 млн рублей в год.

Курортный сбор начнут взимать с 1 мая 2018 года. Туристы будут оплачивать его при заселении в гостиницу, в чеке он будет вынесен отдельной строкой.