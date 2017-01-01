Власти Алтайского края рассказали, когда будут готовы объекты программы "80х80"

Программа "80х80" пришла на смену предшественнице — "75х75". И в том, и в другом случае население и власти каждой территории совместно определяли важный для развития города или района объект, требующий капитального ремонта, реконструкции или строительства с нуля. В перечень вошли школы, ДК, детсады, больницы, спорткомплексы, системы ЖКХ и т. д. Финансирование велось преимущественно в рамках федеральных и краевых программ. Планировалось выполнить работы на каждом объекте к юбилею региона.

В ситуацию вмешался кризис.

Александр Карлин,

губернатор Алатйского края:

В период формирования программы мы рассчитывали, что темпы роста доходов регионального бюджета будут такие же, как в предшествую­щие годы. На реализацию программы “80х80”, по предварительным расчетам, требовалось 16 млрд рублей — это на самом деле очень приличная сумма.

Однако экономические реалии скорректировали эту цифру, заметно ее увеличив. Учитывая сложную финансовую ситуацию в период начала действия программы, работа по ее реализации будет продолжена и в дальнейшем до полного завершения. В 2018 году планируется приступить к реализации дорогостоящих объектов строительства, в первую очередь с участием средств федерального бюджета в рамках гос­программ РФ, уточнили в минэкономразвития края.

Завершены работы на 25 объектах.

Юрий Матвейко,

депутат АКЗС:

Своего полноценного спорткомплекса в Алейске не было никогда, только в военном городке, но Минобороны им почти не занималось последние годы. И когда появилась возможность выбрать объект для строительства в рамках программы “80х80”, жители приняли решение — нужен спорткомплекс.

В 2016 году запустили абсолютно новый спорткомплекс "Старт". Здесь занимаются 590 детей и около 120 взрослых.

В "Старте" работают пять детских секций: по баскетболу, волейболу, борьбе и дзюдо, легкой атлетике, футболу.

Осенью 2016 года в Барнауле открыли новый корпус школы № 132 на 550 учеников. Густонаселенный район города вздохнет чуть свободнее. "Вместо плановых 850 учеников мы обучали 2,1 тыс.", — рассказывала Инна Борисенко, директор школы. Строительство здания обошлось более чем в 380 млн рублей. Еще 16 млн выделили на оборудование.

В текущем году планируется финансировать еще 35 объектов. Исполнение оставшихся проектов будет пролонгировано.

Александр Карлин,

губернатор Алатйского края (в 2016 году):

Под программу “80х80” мы будем изыскивать все возможные источники финансирования. В частности, у нас есть значимый сегмент в программе — образование. Мы его практически весь “закрываем”. Почему? Потому что появилась федеральная программа по созданию новых ученических мест, по уходу от двухсменности. И мы получаем доступ к серьезным федеральным ресурсам.

На традиционном отчете перед краевыми депутатами 26 января он рассказал, что по ряду проектов краевое финансирование не было предусмотрено сознательно, поскольку как раз появилась возможность "вписать" их в федеральные программы.

Уже в этом году краю удалось заметно увеличить совокупный объем расходов на капитальное строительство (до 3,9 млрд рублей), в том числе в рамках программы "80х80". В свете этого и на фоне кризиса остро встал вопрос об исполнителях — строительных компаниях, реализующих эти проекты. В конце 2016 года губернатор призвал крупных, авторитетных застройщиков края активнее участвовать в тендерах.

Александр Карлин,

губернатор Алатйского края (в 2016 году):

Я обращаю внимание на то, чтобы в качестве генподрядчиков выступали серьезные организации с хорошим потенциалом и репутацией. Потому что федеральный центр существенным образом ужесточает требования к освоению средств. Если в эти программы пойдут в качестве исполнителей “мошкара” и “живопырки”, мы все знаем, чем это закончится.

По словам руководителя компании "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова, бюджетные средства действительно поддержат проектные институты, собственно застройщиков, а также производителей строительных материалов. "Но возводить соцобъекты должны специализированные предприятия", — уверен он. Не всякая стройкомпания, возводящая жилье, считает он, обладает необходимыми ресурсами для строительства соц­объектов.

В ходе отчета по итогам работы в 2016 году Александр Карлин заявил, что на смену программе "80х80" придет аналогичная — "85х85", соответственно, рассчитанная на строительство, реконструкцию и ремонт 85 объектов к 85-летию региона (в 2022 году).

Александр Карлин,

губернатор Алатйского края (в 2016 году):

Вы думали, отпразднуем 80-летие — и все? И потом будем мучиться головной болью до следующего юбилея? Ничего подобного. Продолжим работать. И объектов будет больше. 2018 год станет годом сопряжения программ “80х80” и “85х85”. Во временном приоритете будут те территории, где выполнили обязательства по “80х80” на ранних этапах.

По словам профессора, доктора Якова Шойхета, такие программы, как "80х80", не просто позволяют улучшать физическое состояние объектов, но и поддерживают отрасли комплексно. В частности, говорит он, "80х80" сохраняет в целом систему здравоохранения края на всех ее уровнях, обеспечивает связь — от первичного звена помощи до краевого. Созданная когда-то, система ветшала, ей требовалось обновление. Программа позволяет подойти к вопросу комплексно: обновляются и здания, и оборудование, подчеркивает профессор.

Объекты губернаторской программы "80х80", работы на которых будут завершены или продолжены в 2017 году