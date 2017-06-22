Алтайские власти хотят взыскать со "СтройГАЗа" 181 миллион

Управление Алтайского края по культуре и архивному делу подало в краевой арбитражный суд иск на СПП "СтройГАЗ", сообщает "Банфакс". С бывшего подрядчика художественного музея хотят взыскать 181 миллион рублей.
Власти региона считают, что "СтройГАЗ" не полностью исполнил госконтракт пятилетней давности на строительство художественного музея Алтайского края. Его стоимость составляла 227,8 млн рублей.
Второй госконтракт власти региона со "СтройГАЗом" заключили в октябре 2015 года. Его стоимость составила 603,8 млн рублей. Сумма изменилась из-за корректировки проектно-сметной документации на строительство музея. Этот договор на данный момент недействителен. Его разорвали после того, как у "СтройГАЗа" начались финансовые проблемы.
Реконструкция художественного музея Алтайского края началась в конце февраля 2012 года. До сих пор здание не готово. Во время проверки работы "СтройГАЗа" специалисты нашли перечень работ, которые генподрядчик не провёл или провёл не в полном объёме.
Весной 2017 года власти начали искать нового подрядчика на достройку музея. Единственную заявку подала компания "Селф". Однако, управление Алтайского края по культуре и архивному делу сообщило "Банфаксу", что сейчас на объекте нет подрядной организации.
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