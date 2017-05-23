Власти рассказали, какую площадь сельхзозземель на Алтае контролирует владелец "Яшкино"

Холдинг "КДВ-групп" (выпускает, в частности, кондитерские изделия брэндом "Яшкино", см. Справку) приобрел в Благовещенском районе сельхозкооператив "Леньковский" в конце марта и уже создал на его базе новое предприятие. По сведениям газеты "Коммерсантъ", "КДВ групп" выкупила требования банков к "Леньковскому" на 68 млн рублей. После чего, будучи новым залогодержателем, "обратила права своих требований на заложенное имущество.

Благовещенский - третий район края, в котором холдинг занимается сельхозпроизводством. По словам Александра Лукьянова, в этом районе у предприятия холдинга в обработке более 17 тыс. гектаров, в Суетском (компания "КДВ Агро-Алтай" создана в 2012 году) - около 19 тыс., в Родинском (акционерное общество "Родинский" приобретено в конце 2011 года за 46,4 млн рублей) еще около 16 тыс. То есть в общей сложности более 50 тыс. гектаров.

Александр Лукьянов пояснил, что, приобретая алтайские сельхозпредприятия, агрохолдинг сохраняет рабочие места (в том числе в животноводческом секторе) и очень плотно работает с наукой. В Родинском районе урожайность многолетних трав выше средней по району, за время работы в Алтайском крае в хозяйствах полностью заменили технику.

Первый вице-премьер алтайского правительства рассказал также, что в Суетском районе "КДВ-групп" развивает и переработку. В частности, производят подсолнечное масло (предприятие "КДВ-Подсолнечник" создано в 2014 году).

Добавим, что администрация Суетского района в отчете за 2016 году сообщила, что на территории этого предприятия строится мощный элеваторный модуль "Пектус" по подработке, хранению зерна и маслосемян подсолнечника, состоящий из современного импортного оборудования. Первая очередь его начала работу годом раньше. Ранее была также пущена в эксплуатацию линия по производству гранулированных комбикормов.

Александр Лукьянов,

первый зампредседателя правительства Алтайского края:

Мы заинтересованы в таких инвесторах, которые вкладывают деньги и занимаются экономикой в селах, в которых они пришли.

Назвать размер инвестиций холдинга в агропроизводство и переработку Лукьянов затруднился, пояснив, что инвестор не раскрывает эту информацию. О дальнейших плана инвестора он также не сообщил.

Справка

Холдинг "КДВ Групп" (кондитерский дом Восток) основан в 1994 году выпускниками Томского госуниверситета. Сейчас это один из крупнейших в России производителей кондитерских изделий и снеков. В состав группы входит более десятка кондитерских предприятий в России (в частности, Яшкинский пищекомбинат), мукомольное производство, тепличный комплекс, завод по производству подсолнечного масла в Алтайском крае, сеть супермаркетов "Ярче!" и фитнес-клубов шаговой доступности "Кенгуру". Штаб-квартира находится в Томске.

В рейтинге Forbes крупнейших частных компаний России, опубликованном в 2016 году, занял 90-е место. По данным Forbes, выручка холдинга за 2015 год составила 80,9 миллиарда рублей, в холдинге работает 12 тысяч человек. Основные производственные мощности расположены в Кузбассе. Холдинг владеет брэндами "Кириешки", "Компашки", "Бабкины семечки", "Яшкино", "Beerka", "Баренцев" и другими.