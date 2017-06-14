Власти Северной Кореи выдали осужденного американского студента в состоянии комы

По словам родителей студента, Фреда и Сидни Вомбиер, их сын находится в коме. Происходит его медицинская эвакуация самолетом.

Родители отметили, что их сын находится в коме с марта 2016 года, однако они узнали об этом только неделю назад, пишет polit.ru.