Власти Северной Кореи выдали осужденного американского студента в состоянии комы

Американский студент Отто Вомбиер, осужденный в Северной Корее в марте 2016 года за кражу патриотического плаката из гостиницы, освобожден и находится на пути домой, сообщает Associated Press.
По словам родителей студента, Фреда и Сидни Вомбиер, их сын находится в коме. Происходит его медицинская эвакуация самолетом.
Родители отметили, что их сын находится в коме с марта 2016 года, однако они узнали об этом только неделю назад, пишет polit.ru.
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