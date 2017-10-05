Во "Внуково" у лайнера короля Саудовской Аравии сломался золотой трап-эскалатор

У самолета короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, прибывшего в аэропорт "Внуково", внезапно остановился золотой трап-эскалатор — заклинило.
Из-за этого монарху пришлось спускаться пешком, пишут РИА Новости.
Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд впервые прибыл в Россию в должности короля Саудовской Аравии.
В аэропорту монарха встретил почетный караул Преображенского полка и оркестр, а также российская делегация, в которую вошли вице-премьер Дмитрий Рогозин, замглавы МИД Михаил Богданов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
5 октября президент России Владимир Путин проведёт переговоры с Королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, который будет находиться в России с государственным визитом.
В Москве для короля выкуплены все номера отеля Ritz-Carlton. Обстановку к приезду монарха в 5-звездочной гостинице поменяли с европейской на восточный колорит. Королевская свита (порядка 1000 человек) привезла с собой мебель и ковры.
Король пробудет в России до 7 октября.
Справка
Король Саудовской Аравии славится своей любовью к роскоши. Во время недавнего визита в Индонезию его сопровождала 1 тыс. человек, а багаж весил порядка 500 тонн. Визит в Японию Салмана Аль Сауда осуществлялся на 10 самолетах. Вместе с собой он привез 500 лимузинов и два золотых эскалатора, пишет znak.com.
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