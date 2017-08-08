Во время отдыха в Сибири Путин и Ко сами готовили уху и нежные котлетки

"Владимир Владимирович один, без сопровождающих смело заплывал на самые глубокие места озера. Это держало в напряжении Шолбана Валерьевича и всех присутствующих. В быту все было просто — готовили также без спецсобслуживания, поваров не было", — рассказали в пресс-службе главы Тувы.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Тувы Шолбан Кара-оол написал, что гордится тем, что глава государства получил здоровый тувинский загар и набрался энергии у природы.

Пресс-секретарь главы Хакасии Николай Денисов рассказал со ссылкой на слова главу Хакасии Виктора Зимина, что президент и главы регионов во время отпуска в Сибири питались тем, что добывали в реке, "готовили очень вкусные и нежные щучьи котлеты, уху и другие блюда", говорится в сообщении пресс-службы главы Тувы.