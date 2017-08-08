Во время отдыха в Сибири Путин и Ко сами готовили уху и нежные котлетки

Президент РФ Владимир Путин и сопровождавшие его главы Тувы и Хакасии, министр обороны Сергей Шойгу во время отдыха в Сибири готовили сами — без поваров и спецобслуживания.
"Владимир Владимирович один, без сопровождающих смело заплывал на самые глубокие места озера. Это держало в напряжении Шолбана Валерьевича и всех присутствующих. В быту все было просто — готовили также без спецсобслуживания, поваров не было", — рассказали в пресс-службе главы Тувы.
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Тувы Шолбан Кара-оол написал, что гордится тем, что глава государства получил здоровый тувинский загар и набрался энергии у природы.
Пресс-секретарь главы Хакасии Николай Денисов рассказал со ссылкой на слова главу Хакасии Виктора Зимина, что президент и главы регионов во время отпуска в Сибири питались тем, что добывали в реке, "готовили очень вкусные и нежные щучьи котлеты, уху и другие блюда", говорится в сообщении пресс-службы главы Тувы.
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