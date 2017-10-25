Во время премьеры "Матильды" в Москве полиция задержала активистов с иконами

В Москве во время премьеры фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" за нарушение общественного порядка задержали семь человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Активисты стояли у здания кинотеатра "Октябрь" с иконами и хоругвями, пишет "Газета.ру". К охране московской премьеры "Матильды" привлекали ФСО.
Противников фильма у кинотеатра собралось немного — несколько человек стояли с иконами и портретом Николая Второго, шесть человек пришли с детьми и читали молитву. Некоторые из них пели песни, одна женщина развернула плакат "Матильда — клевета помазанников божьих".
Активисты общественного движения "Сорок сороков" передали пришедшему на премьеру лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому для режиссера Алексея Учителя 30 сребреников и сказали, что "они номинировали Учителя на премию "Иудина радость", которая вручается за выдающиеся достижения в русофобии и попрании традиционных русских ценностей", сообщает ТАСС.
Перед сеансом около "Октября" возникли беспорядки, в ходе которых активистов задержали. Лидер движения "Царский крест" Александр Порожняков сообщил о задержании десяти человек. "Без объяснения причин нас задержали в грубой форме и доставили в ОВД "Арбат". Мы не проводили никаких акций. У некоторых людей, выступающих против этого фильма, были просто иконы в руках", — рассказал он.
ГУ МВД по Москве подтвердило задержание трех человек, в отношении них составили протоколы за нарушение общественного порядка. Все оштрафованные — активисты из организации "Сорок сороков".
Премьерный показ "Матильды" состоялся и в Санкт-Петербурге, там сеанс прошел мирно. В широкий прокат фильм выйдет 26 октября.
Справка
Фильм Алексея Учителя "Матильда" вызвал в России широкий резонанс еще до выхода в прокат. Он рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против картины активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская. Депутат добивалась, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называл недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.
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