Возле турецкого курорта произошло мощное землетрясение, вызвавшее цунами

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Сегодня, 08:07.
Происшествия

21 июля у побережья Турции в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,7. Толчки были зафиксированы в половине второго ночи по московскому  времени недалеко от курортного города Бодрум.

Землетрясение. Сейсмограф.
Землетрясение. Сейсмограф. Фото: СС0.

Геологическая служба США передает, что эпицентр землетрясения находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О жертвах в Бодруме не сообщается. А вот на острове Кос погибли два человека, еще несколько травмированы, передает РИА "Новости".

Землетрясение вызвало небольшое цунами. По данным The Daily Mail, поврежденными оказались здания некоторых прибрежных гостиниц в этих городах. На фотографиях и видеозаписях очевидцев из Бодрума видны подтопленные здания.

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