Возле турецкого курорта произошло мощное землетрясение, вызвавшее цунами

21 июля у побережья Турции в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,7. Толчки были зафиксированы в половине второго ночи по московскому времени недалеко от курортного города Бодрум.
Геологическая служба США передает, что эпицентр землетрясения находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.
О жертвах в Бодруме не сообщается. А вот на острове Кос погибли два человека, еще несколько травмированы, передает РИА "Новости".
Землетрясение вызвало небольшое цунами. По данным The Daily Mail, поврежденными оказались здания некоторых прибрежных гостиниц в этих городах. На фотографиях и видеозаписях очевидцев из Бодрума видны подтопленные здания.
M 6.7: Beachfront hotels are damaged after powerful #earthquake off the south west coast of #Turkey triggers tsunamihttps://t.co/0SllntyN92— 金田 芳和 (@uketukeman) 20 июля 2017 г.
More images from #bodrum #earthquake.@FarkliBirBakis_ pic.twitter.com/0meG8h7JFu— Global News (@GlobalZarfati) 20 июля 2017 г.
People are escaping in #Bodrum for fear that the sea will rise after the #earthquake.@HanimeliKokusu1 pic.twitter.com/LjGbCaXJln— Global News (@GlobalZarfati) 20 июля 2017 г.
Video Added from #Bodrum#Tsunami #Earthquake pic.twitter.com/3bR5tHnieg— Global News (@GlobalZarfati) 20 июля 2017 г.
#bodrumdeprem #bodrum #deprem #turgutreis @LastQuake pic.twitter.com/AaUMISfiej— Alperen Genç (@AlperenGenc) 20 июля 2017 г.
#Bodrum'daki #deprem sonrası Kos Adası'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İşte adadan ilk görüntüler https://t.co/K9vvgvdlyc pic.twitter.com/OwOWuAFoMu— Akşam Gazetesi (@Aksam) 21 июля 2017 г.
Землетрясение в Бодруме. Спим на улице. #earthquake #Turkey #Bodrum pic.twitter.com/4w3oQxd5f6— Sofya Nekrutova (@SofyaNekrutova) 21 июля 2017 г.
NEW: Widespread damage in #Bodrum after a #Tsunami came ashore. pic.twitter.com/gtbjPUwodh— The Intel Crab (@IntelCrab) 20 июля 2017 г.
Domestic tourists packing bags and leaving, many ambulances headed towards #turgutreis. #bodrumdeprem #bodrum #deprem pic.twitter.com/lBrpvSlNBS— Alperen Genç (@AlperenGenc) 20 июля 2017 г.
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