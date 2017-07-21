Возле турецкого курорта произошло мощное землетрясение, вызвавшее цунами

Геологическая служба США передает, что эпицентр землетрясения находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О жертвах в Бодруме не сообщается. А вот на острове Кос погибли два человека, еще несколько травмированы, передает РИА "Новости".

Землетрясение вызвало небольшое цунами. По данным The Daily Mail, поврежденными оказались здания некоторых прибрежных гостиниц в этих городах. На фотографиях и видеозаписях очевидцев из Бодрума видны подтопленные здания.