Вредная экономия. Почему на Алтае воруют энергию "городами" и как с этим бороться

Потребители, которые незаконно, самовольно подключаются к электросетям и не оплачивают услугу, могут в будущем столкнуться с уголовным наказанием. Такую инициативу рассматривают в Минэнерго России, сообщил в конце апреля замминистра Андрей Максимов в ходе круглого стола, организованного группой "Интер РАО". Подобный же законопроект уже подготовили депутаты Госдумы Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев. Разница подходов правительства и депутатов — в деталях. Энергетики же Алтайского края в голос говорят, что проблема энерговоровства в нашем регионе крайне актуальна.
"Это можно как угодно называть, но по сути это банальное воровство электроэнергии, — сказал Андрей Максимов. — Мы отталкиваемся от той опасности, которую несет такое подключение. Мы предлагаем уголовное наказание за повторное подтвержденное незаконное подключение".
Думские единороссы предлагают наказывать за энерговоровство всех. Михаил Страшинов объяснил федеральным СМИ: в УК РФ предусмотрены санкции за кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода, в этот перечень нужно включить и электросетевое хозяйство.
Согласно законопроекту, наказание может составить до шести лет лишения свободы, а штраф — до 500 тыс. рублей.
По словам Старшинова, внесение таких поправок необходимо: мало того что кражи электроэнергии приводят к значительным убыткам компаний, они еще и создают большие риски в сфере безопасности на энергообъектах.
Хотят "наброситься"
Это подтверждают алтайские участники рынка. Замруководителя компании "Алтайэнергосбыт" Сергей Петров пояснил, что тема незаконного потребления электроэнергии в Алтайском крае делится на две части. Первая — это бездоговорное потребление, им занимаются сетевые компании (эксплуатируют электросетевое хозяйство). Вторая — безучетное потребление, и это уже в основном головная боль сбытовиков.
Сергей Петров,
замруководителя компании "Алтайэнергосбыт":
Чем беднее люди, тем больше им хочется “наброситься” и бесплатно потреблять. И здесь действительно нужно наказывать. Почему за кражу, скажем, хлеба ответственность предусмотрена, а в этом случае нет? Что касается безучетного потребления, когда договор заключен, но есть вмешательство в приборы учета, то и здесь проблема делится на две части. Есть те, кто это делает по незнанию, а есть — кто специально. В этом направлении работу также нужно ужесточать.
Слова коллег подтверждают и в филиале "МРСК Сибири" — "Алтайэнерго" (сетевая компания). По словам Михаила Ковальчука, замдиректора филиала, только в 2016 году компания выявила 1,5 тыс. случаев бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии на 15 млн кВт/ч. Чтобы было понятно, это сравнимо с объемом годового потребления Чарышского района. И за январь – апрель уже 2017 года выявлено 320 случаев хищения.
Компания "Алтайкрайэнерго", сообщается на ее сайте, в 2016 году выявила случаев безучетного потребления на более чем 51 млн кВт/ч (для сравнения: семья из четырех человек потребляет в среднем 200–250 кВт/ч в месяц). То есть на этот объем энергии мог бы месяц жить город с численностью населения около полумиллиона человек.
В первом квартале в "Алтайкрайэнерго" составили уже около 500 актов безучетного потребления на 6 млн кВт/ч. Компания сообщает, что больше всего нарушителей — среди юрлиц. В селах Алтайском и Смоленском вмешательство в работу приборов учета обнаружили у пяти индивидуальных предпринимателей. В Благовещенке — у шести. Там одним из нарушителей стал владелец СТО, который встроил в счетчик устройство для отключения счетного механизма. Итогом такой "экономии" стал расчет безучетного потребления (около 170 тыс. кВт/ч) на сумму более 800 тыс. рублей. Более 3 млн примерно за такое же нарушение выплатит предприниматель из Славгорода.
Энергетики, вообще, говорят, что попытки сэкономить таким образом больно бьют по самим же нарушителям. В том же "Алтайкрайэнерго" подчеркивают: энерговоровство — это не экономия, а огромные, порой миллионные, убытки для предприятий.
А в "Барнаульской горэлектросети" (БГЭС, работает преимущественно в Барнауле) сообщили, что их потребители-юрлица в большинстве своем добросовестные.
"Ситуации с хищением электроэнергии среди юридических лиц крайне редки и не типичны", — сообщили в пресс-службе компании.
А среди населения энерговоровством чаще всего занимаются те, кого отключили за долги. Они, пессимистично прогнозируют в "Барнаульской горэлектросети", и в дальнейшем будут незаконно подключаться и воровать электричество, "чтобы как-то жить".
Энерговоры, считают в "Алтайэнергосбыте", крадут дважды: первый раз — у электросетевого предприятия, второй — у потребителей, которые исправно платят, но из-за незаконных подключений получают недостаточное напряжение в сети. "Поэтому борьба с энерговоровством — это прежде всего забота о добропорядочном потребителе", — говорят в компании.
Избыточно или в самый раз
"Некоторые наши сограждане искренне считают, что воровство электроэнергии является невинным занятием. На самом деле это не что иное, как правонарушение, а в особых случаях — преступление, за которое обязательно придется отвечать", — считают в филиале "МРСК Сибири" — "Алтайэнерго". Инициативу Минэнерго здесь поддерживают однозначно: "Мы — не за ужесточение наказания ради ужесточения. Считаем, что это будет в интересах потребителей и станет важным фактором, способствующим развитию экономики".
А в БГЭС считают, что наказание в виде уголовной ответственности избыточно.
"Это не решит проблему задолженности за электроэнергию, — считают в компании и предлагают свой вариант: — Другое дело — принудительное переселение. Именно угроза переселения должника, в том числе из единственного жилья в жилье меньшей площади, способна стать решением проблемы. Ни административная, ни уголовная ответственности сами по себе не уменьшают задолженность потребителя. Наша же первостепенная задача — не наказание виновных лиц, а истребование задолженности".
Как наказывают сейчас
Как сообщили в "Барнаульской горэлектросети", нарушитель с избытком компенсирует украденное электричество. Для населения постановлением правительства № 354 предусмотрены санкции в виде начислений по мощности, когда учитывается работа всех электроприборов в доме в течение 24 часов. Расчет производится за период не более трех месяцев или с момента последней проверки. Второй вариант расчетов — применение повышающего коэффициента — это плюс 1000% к нормативу. На практике, если человек по нормативу платил 1,5 тыс. рублей, при нарушении он заплатит 15 тыс. рублей за один месяц. Для юрилиц расчет производится по мощности сроком до трех лет.
Кроме того, нерадивого потребителя могут привлечь к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ.
- Для граждан — штраф 10–15 тыс. рублей.
- Для должностных лиц — штраф 30–80 тыс. рублей или дисквалификация от одного года до двух лет.
- Для юрлиц — штраф 100–200 тыс. рублей.
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