Вредная экономия. Почему на Алтае воруют энергию "городами" и как с этим бороться

"Это можно как угодно называть, но по сути это банальное воровство электроэнергии, — сказал Андрей Максимов. — Мы отталкиваемся от той опасности, которую несет такое подключение. Мы предлагаем уголовное наказание за повторное подтвержденное незаконное подключение".

Думские единороссы предлагают наказывать за энерговоровство всех. Михаил Страшинов объяснил федеральным СМИ: в УК РФ предусмотрены санкции за кражу из неф­тепровода, нефтепродуктопровода, газопровода, в этот перечень нужно включить и электросетевое хозяйство.

Согласно законопроекту, наказание может составить до шести лет лишения свободы, а штраф — до 500 тыс. рублей.

По словам Старшинова, внесение таких поправок необходимо: мало того что кражи электро­энергии приводят к значительным убыткам компаний, они еще и создают большие риски в сфере безопасности на энергообъектах.

Хотят "наброситься"

Это подтверждают алтайские участники рынка. Зам­руководителя компании "Алтайэнергосбыт" Сергей Петров пояснил, что тема незаконного потребления электроэнергии в Алтайском крае делится на две части. Первая — это бездоговорное потребление, им занимаются сетевые компании (эксплуатируют электросетевое хозяйство). Вторая — безучетное потребление, и это уже в основном головная боль сбытовиков.

Сергей Петров,

зам­руководителя компании "Алтайэнергосбыт":

Чем беднее люди, тем больше им хочется “наброситься” и бесплатно потреблять. И здесь действительно нужно наказывать. Почему за кражу, скажем, хлеба ответственность предусмотрена, а в этом случае нет? Что касается безучетного потребления, когда договор заключен, но есть вмешательство в приборы учета, то и здесь проблема делится на две части. Есть те, кто это делает по незнанию, а есть — кто специально. В этом направлении работу также нужно ужесточать.

Слова коллег подтверждают и в филиале "МРСК Сибири" — "Алтайэнерго" (сетевая компания). По словам Михаила Ковальчука, замдиректора филиала, только в 2016 году компания выявила 1,5 тыс. случаев бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии на 15 млн кВт/ч. Чтобы было понятно, это сравнимо с объемом годового потребления Чарышского района. И за январь – апрель уже 2017 года выявлено 320 случаев хищения.

Компания "Алтайкрай­энерго", сообщается на ее сайте, в 2016 году выявила случаев безучетного потребления на более чем 51 млн кВт/ч (для сравнения: семья из четырех человек потребляет в среднем 200–250 кВт/ч в месяц). То есть на этот объем энергии мог бы месяц жить город с численностью населения около полумиллиона человек.

В первом квартале в "Алтайкрайэнерго" составили уже около 500 актов безучетного потребления на 6 млн кВт/ч. Компания сообщает, что больше всего нарушителей — среди юрлиц. В селах Алтайском и Смоленском вмешательство в работу приборов учета обнаружили у пяти индивидуальных предпринимателей. В Благовещенке — у шести. Там одним из нарушителей стал владелец СТО, который встроил в счетчик устройство для отключения счетного механизма. Итогом такой "экономии" стал расчет безучетного потребления (около 170 тыс. кВт/ч) на сумму более 800 тыс. рублей. Более 3 млн примерно за такое же нарушение выплатит предприниматель из Славгорода.

Энергетики, вообще, говорят, что попытки сэкономить таким образом больно бьют по самим же нарушителям. В том же "Алтайкрайэнерго" подчеркивают: энерговоровство — это не экономия, а огромные, порой миллионные, убытки для предприятий.

А в "Барнаульской гор­электросети" (БГЭС, работает преимущественно в Барнауле) сообщили, что их потребители-юрлица в большинстве своем добросовестные.

"Ситуации с хищением электроэнергии среди юридических лиц крайне редки и не типичны", — сообщили в пресс-службе компании.

А среди населения энерговоровством чаще всего занимаются те, кого отключили за долги. Они, пессимистично прогнозируют в "Барнаульской горэлектросети", и в дальнейшем будут незаконно подключаться и воровать электричество, "чтобы как-то жить".

Энерговоры, считают в "Алтайэнергосбыте", крадут дважды: первый раз — у электросетевого предприятия, второй — у потребителей, которые исправно платят, но из-за незаконных подключений получают недостаточное напряжение в сети. "Поэтому борьба с энерговоровством — это прежде всего забота о добропорядочном потребителе", — говорят в компании.

Избыточно или в самый раз

"Некоторые наши сограждане искренне считают, что воровство электроэнергии является невинным занятием. На самом деле это не что иное, как правонарушение, а в особых случаях — преступление, за которое обязательно придется отвечать", — считают в филиале "МРСК Сибири" — "Алтайэнерго". Инициативу Минэнерго здесь поддерживают однозначно: "Мы — не за ужесточение наказания ради ужесточения. Считаем, что это будет в интересах потребителей и станет важным фактором, способствующим развитию экономики".

А в БГЭС считают, что наказание в виде уголовной ответственности избыточно.

"Это не решит проблему задолженности за электроэнергию, — считают в компании и предлагают свой вариант: — Другое дело — принудительное переселение. Именно угроза переселения должника, в том числе из единственного жилья в жилье меньшей площади, способна стать решением проблемы. Ни административная, ни уголовная ответственности сами по себе не уменьшают задолженность потребителя. Наша же первостепенная задача — не наказание винов­ных лиц, а истребование задолженности".

Как наказывают сейчас

Как сообщили в "Барнаульской горэлектросети", нарушитель с избытком компенсирует украденное электричество. Для населения постановлением правительства № 354 предусмотрены санкции в виде начислений по мощности, когда учитывается работа всех электроприборов в доме в течение 24 часов. Расчет производится за период не более трех месяцев или с момента последней проверки. Второй вариант расчетов — применение повышающего коэффициента — это плюс 1000% к нормативу. На практике, если человек по нормативу платил 1,5 тыс. рублей, при нарушении он заплатит 15 тыс. рублей за один месяц. Для юрилиц расчет производится по мощности сроком до трех лет.