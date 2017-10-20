Всем по соске: государство будет дарить подарки новорожденным

По данным газеты, Минтруд уже согласовал идею в Минэкономразвития. Однако источник финансирования пока не утвержден. По мнению Минтруда, раскошелиться должны регионы. Инициативу с подарками включили в план основных мероприятий, которые необходимо выполнить в 2018–2027 годы, которые президент Владимир Путин объявил Десятилетием детства. Минтруд разработал проект плана основных мероприятий до 2020 года. Он может вступить в силу уже в будущем году.

В Минпромторге считают, что инициатива позволит не только поддержать отечественного производителя (подарки должны быть преимущественно российского производства), но и станет стимулом для улучшения демографической ситуации. В ведомстве отметили, что более 80 стран мира реализуют программу "Корзина для новорожденных". В ней - первый гардероб малыша с рождения до полугода, детскую косметику, мягкую игрушку, бутылочку для кормления, пустышку и другие вещи.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина сообщила, что в российский подарочный набор новорожденному могут войти распашонки, памперсы, соски, бутылочки и погремушки. "Набор будет рассчитан на первые три месяца жизни ребенка, чтобы родители хотя бы первое время не задумывались о дополнительных расходах", — рассказала Цицулина"Известиям".

Финансовый аналитик Тимур Нигматуллин считает, что в среднем такой набор может стоить 10–15 тыс. рублей.