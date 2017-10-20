Всем по соске: государство будет дарить подарки новорожденным

Минтруд предложил делать новорожденным подарки от государства. Предполагается, что каждой матери при выходе из роддома будут дарить набор для младенца. Это могут быть подгузники, погремушки, ползунки и другие необходимые младенцу вещи, пишут Известия.
По данным газеты, Минтруд уже согласовал идею в Минэкономразвития. Однако источник финансирования пока не утвержден. По мнению Минтруда, раскошелиться должны регионы. Инициативу с подарками включили в план основных мероприятий, которые необходимо выполнить в 2018–2027 годы, которые президент Владимир Путин объявил Десятилетием детства. Минтруд разработал проект плана основных мероприятий до 2020 года. Он может вступить в силу уже в будущем году.
В Минпромторге считают, что инициатива позволит не только поддержать отечественного производителя (подарки должны быть преимущественно российского производства), но и станет стимулом для улучшения демографической ситуации. В ведомстве отметили, что более 80 стран мира реализуют программу "Корзина для новорожденных". В ней - первый гардероб малыша с рождения до полугода, детскую косметику, мягкую игрушку, бутылочку для кормления, пустышку и другие вещи.
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина сообщила, что в российский подарочный набор новорожденному могут войти распашонки, памперсы, соски, бутылочки и погремушки. "Набор будет рассчитан на первые три месяца жизни ребенка, чтобы родители хотя бы первое время не задумывались о дополнительных расходах", — рассказала Цицулина"Известиям".
Финансовый аналитик Тимур Нигматуллин считает, что в среднем такой набор может стоить 10–15 тыс. рублей.
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