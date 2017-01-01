Вступил в силу закон о "налоге на Google"

В России вступил в силу так называемый "налог на Google". Закон, по которому иностранные компании, торгующие в России через интернет электронным контентом, обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС).
Уплата 18-процентного налога должна сделать одинаковыми условия работы для отечественных и иностранных интернет-компаний. Раньше НДС платили только зарегистрированные в России предприятия. По новому закону теперь и зарубежные компании должны зарегистрироваться в специальном электронном учете Федеральной налоговой службы и самостоятельно платить НДС не позднее 25-го числа того месяца, "который следует за истекшим налоговым периодом", пишет "РГ".
Под НДС подпадают услуги в электронной форме, в том числе реклама в Интернете, услуги по размещению предложений о покупке или продаже товаров, доступ к онлайн-играм, предоставление прав на использование электронных книг, графических изображений, музыкальных произведений и т.д.
Факт
По подсчетам экспертов, "налог на Google" ежегодно сможет приносить в казну около 10 миллиардов рублей.
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