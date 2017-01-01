Вступили в силу поправки в ПДД

Во-первых, с нового года можно перевозить детей старше семи лет на заднем кресле транспортного средства без специальных удерживающих устройств. Но на переднем пассажирском сиденье использование детских кресел остается обязательным для детей до 12 лет.

Во-вторых, конструкция детского автокресла должна будет соответствовать росту и весу ребенка. Как отмечают в МВД, это еще больше обезопасит юного пассажира в случае ДТП.

В-третьих, с 1 января введен категорический запрет на оставление в салонах автомобилей детей до семи лет. Даже если родители отлучаются буквально на несколько минут, то они обязаны взять дошкольника с собой.

Кроме того, изменятся и штрафные санкции. Так за нарушение правил перевозки детей в специальных удерживающих устройствах придется заплатить до трех тысяч рублей, за оставление ребенка до семи лет одного в транспортном средстве — 500 рублей, пишет "Росбалт".