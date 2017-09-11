"ВТБ Лизинг" стал партнером проекта "Легенды Дакара", который уже четвертый год подряд реализуется компанией ООО "ММС Рус", официальным дистрибьютором автомобилей Mitsubishi в России, совместно с дилерской сетью бренда. Мероприятие пройдет в 5 городах России – в Красноярске (9 сентября), Новосибирске (10 сентября), Барнауле (13 сентября), Казани (16 сентября) и в Туле (17 сентября).
Посетителям будет предоставлена возможность познакомиться с легендарным японским гонщиком - Хироши Масуока, пройти тест-драйв всей внедорожной линейки на специально подготовленной трассе, получить консультации по лизинговому финансированию и оформить заявку на приобретение автомобилей в лизинг.
"ВТБ Лизинг" и ООО "ММС Рус" подготовили для гостей мероприятия предложения на автомобиль L200, а также на новый флагман модельного ряда Mitsubishi – рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport. Автомобили можно приобрести по программе экспресс-лизинга – без предоставления финансовых документов.
Евгений Татаринов,
начальник управления автолизинга компании "ВТБ Лизинг":
У наших корпоративных клиентов внедорожники и кроссоверы пользуются достаточно большим спросом – они занимают более 30% в портфеле сделок на легковые автомобили. В связи с этим мы считаем важным развивать сотрудничество с ключевыми дистрибьюторами, работающими в этом сегменте.