"ВТБ Лизинг" стал партнером проекта "Легенды Дакара"

Посетителям будет предоставлена возможность познакомиться с легендарным японским гонщиком - Хироши Масуока, пройти тест-драйв всей внедорожной линейки на специально подготовленной трассе, получить консультации по лизинговому финансированию и оформить заявку на приобретение автомобилей в лизинг.

"ВТБ Лизинг" и ООО "ММС Рус" подготовили для гостей мероприятия предложения на автомобиль L200, а также на новый флагман модельного ряда Mitsubishi – рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport. Автомобили можно приобрести по программе экспресс-лизинга – без предоставления финансовых документов.

Евгений Татаринов,

начальник управления автолизинга компании "ВТБ Лизинг":