Лайфхак. Как из плоского гипсокартона сделать арку

Надоевшие прямоугольные проемы в квартире можно заменить. Например, полукруглый арочный подвесной потолок придаст новый вид любому узкому помещению, коридору, туалету или ванной комнате. Это преображение возможно с помощью изначально прямых листов гипсокартона.

Архитектурные возможности гпипсокартона основаны на свойстве гипса увеличивать пластичность во влажном состоянии, при котором ему можно придавать новую форму. При высыхании твердость материала восстанавливается, и новая форма закрепляется. В процессе ремонта происходит это следующим образом.

Подготовка поверхности

Итак, нужно согнуть листы для арочного потолка в коридоре. В первую очередь потребуется не физическое усилие, как некоторые могли подумать, а умственное. Надо сообразить, какая сторона заготовки при изгибе будет сжиматься. Затем с этой стороны на заготовке делают серию проколов с шагом 10 – 20 мм и глубиной, равной примерно трети толщины листа или чуть более. Наносить их можно шилом или специальным игольчатым валиком. Далее губкой или кистью эту поверхность смачивают водой, причем несколько раз, до насыщения гипсовой сердцевины водой (она перестает впитываться примерно через час). Для того чтобы было удобно работать и не намокла другая сторона листа (иначе при сгибании сырой картон разорвется), заготовку кладут проколотой стороной вверх на деревянные или резиновые прокладки.

Установка на шаблон

Затем заготовку осторожно устанавливают на шаблон симметрично относительно его боковин и плавно сгибают по нему. Шаблон, с помощью которого можно придать гипсокартону нужную форму, каждый мастер делает по-своему из подручных листовых материалов (фанеры, ДСП, гипсокартона и т.п.) толщиной 8 – 15 мм. Радиус шаблона должен быть немного меньше, чем радиус формируемой поверхности, а шаблон – несколько уже и (или) короче изгибаемого листа гипсокартона.

В согнутом положении заготовку фиксируют и оставляют для просушки. Однако ее можно обмотать по краям несколько раз липкой лентой и в таком положении снять с шаблона, если он нужен для гибки следующего листа. Время высыхания заготовки – от 12 до 24 часов.

Изготовление элементов с малым радиусом

Если для отделки помещения задуманы криволинейные элементы с малым радиусом кривизны от 100 до 400 мм, применяют другой способ. На обратной стороне заготовки (лицевая обращена в помещение) фрезеруют серию пазов П-образной формы, параллельных линии гибки. Глубина, ширина и шаг пазов зависят от того, какой радиус кривизны требуется получить. Чем меньше шаг пазов, чем они шире и глубже (вплоть до картона на лицевой стороне), тем более сильно и плавно изогнутой получается поверхность. Кстати, на небольших по площади заготовках пазы можно сделать вручную с помощью стамески. Затем заготовку тщательно очищают от пыли и укладывают на соответствующий шаблон пазами вверх. При этом она изгибается, и для сохранения новой формы пазы зашпаклевывают. После высыхания шпаклевки фрагмент можно установить на место.

Минимальные радиусы гибки гипсокартонного листа

Состояние листа радиус гибки при толщине 6,5 мм радиус гибки при толщине 9,5 мм радиус гибки при толщине 12,5 мм влажный 3300 3500 31000 сухой 31000 32000 32750

Делаем ступеньки

Что еще полезное можно сделать из гипсокартона, так это ступенчатые и ломаные поверхности. В одном помещении дома они дадут дополнительные возможности для создания элементов декора в интерьере. В другом позволят удачно скрыть мешающие инженерные коммуникации. Изготовить такую поверхность не сложно: в тех местах, где необходимо сделать излом, гипсокартонный лист прорезают V-образными пазами вплоть до картона на противоположной стороне листа. Важно: картон ни в коем случае нельзя задевать.