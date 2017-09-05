Why not: вице-премьер прокомментировал ажиотаж на досрочном голосовании в Барнауле

Досрочное голосование стартовало в столице края 30 августа. Основные выборы состоятся 10 сентября. Оппозиционные партии и независимые наблюдатели еще на прошлой неделе начали “бить в колокола”: избирателей активно агитируют голосовать досрочно. Ажиотаж на избирательных участках уже 30 августа был необычайно высок. По данным движения "Голос", на некоторых из них за день проголосовали несколько десятков человек, рекорд был побит на 7-ом округе, где досрочно свои голоса отдали более 600 избирателей. 31 августа активность также была довольно высокой. 1-3 сентября в связи с праздником и выходными она спала.

По данным altapress.ru, представители многих организаций, особенно бюджетных, настойчиво приглашали жителей прийти на участки заранее. В школах директора, завучи и учителя подробно рассказывали о такой возможности на родительских собраниях, прошедших накануне учебного года. Им даже предлагали сразу пройти и проголосовать.

Отдать свои голоса досрочно родителей приглашали воспитатели детского сада в Индустриальном районе. Как минимум в одной управляющей компании руководителей советов домов, старших по дому просили обеспечить по два человека от дома на досрочное голосование. С такой просьбой к пенсионерам обратился профсоюз ветеранов алтайского отделения крупной федеральной компании с государственным участием. Это только те факты, которые стали известны altapress.ru. Подчеркнем, впрочем, что агитации за какую-либо из партий никто не вел.

Факты активной работы по продвижению досрочного голосования приводили и другие барнаульские СМИ. В частности, телеканал “Наши новости” снял подробный сюжет на эту тему. В нем родители школьников рассказывали, что пришли на участок непосредственно после собрания или перед ним.

Виталий Снесарь не отрицал, что ему известны такие факты. Но он не считает их предосудительными, скорее, напротив, удобными для избирателей.

Виталий Снесарь,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Да, люди приходили на родительское собрание и, пользуясь тем, что работает избирательный участок, голосовали, чтобы не отвлекаться на этот сюжет в следующий воскресный день. Why not? Почему нет? Ничего предосудительного в этом не вижу.

Вместе с тем, досрочное голосование несет в себе риски злоупотреблений и нарушений. Об этом еще в прошлом году говорила глава Центризбиркома Элла Памфилова, сообщали федеральные СМИ.

Технология массового досрочного голосования потенциально опасна двумя ключевыми факторами. Во-первых, не раз подчеркивали эксперты, возможна подмена конвертов с бюллетенями “досрочников”. По всем правилам, они должны быть запечатаны и охраняться. Но потенциально подмена считается возможной.

Кроме того, показывает опыт других кампаний, большая часть голосов, отданных в ходе досрочного голосования, достается либо партии власти, либо кандидату от нее.

Тему “досрочки” в Барнауле обсуждали и на специально собранном круглом столе 30 августа. Представители партий предлагали разные варианты контроля за этим процессом, сообщает Банкфакс, однако по факту достаточных ресурсов для этого у оппозиции нет. В ответ на претензии Константин Малышев, глава барнаульского исполкома “Единой России”, подчеркнул, что само по себе досрочное голосование не является нарушением закона, это выбор гражданина - когда ему идти голосовать. Он также сообщил, что никаких специальных мероприятий по обеспечению досрочного голосования партия не проводит, лишь информирует избирателей о такой возможности.

Виталий Снесарь,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Нужно или не нужно досрочное голосование? Конечно, нужно. Вопрос масштабов зависит от конкретных обстоятельств, от региона, от повестки. Ничего сверхестественного в этом нет. В любом случае избиратель заходя в кабинку, остается один на один с бюллетенем и делает отметку. Никто ему руки не выкручивает, не заставляет развернуть, поправить и т.д.

Тем временем представители оппозиции от КПРФ и "Справедливой России" на сессии краевого парламента 31 августа заявили, что выйдут на акцию протеста, если число проголосовавших досрочно превысит 5%.

В других регионах объем досрочного голосования редко превышает 1%. Но в них оно проходит преимущественно в территориальных окружных комиссиях, а не в участковых, как в Барнауле. Оценка оппозиции и Виталия Снесаря на этот факт также расходятся. Первые полагают, что досрочное голосование в ТИКах обеспечивает меньшие риски манипуляций, а вице-премьер правительства считает, что возможность проголосовать рядом с домом намного удобнее для избирателя. В Барнауле сейчас работает 251 участок.