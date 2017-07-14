Wikileaks опубликовал проект ЦРУ по перехвату смс-сообщений с Android

Портал WikiLeaks опубликовал очередную порцию документов Центрального разведывательного агентства (ЦРУ). По проекту ведомства, новое приложение HighRise для смартфонов на базе Android версий 4.0–4.3 делает возможным перехват SMS.
Приложение, согласно опубликованным данным, устроено по принципу прокси-сервера: оно перехватывает входящие и исходящие SMS и пересылает украденную информацию на отдельный канал связи с номером, на который пересылается сообщение.
Данную программу американская разведка собирается встраивать в мобильные приложения, доступные для свободного скачивания. WikiLeaks уточняет, что приложения предполагается распространять на версиях Android от 4.0 до 4.3.
Ранее WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ. Сообщалось, что разведывательное управление и сотрудничающие с ним разведывательные организации нашли способ обходить шифрование данных, применяющееся в телефонах и мессенджерах вроде WhatsApp и Telegram. Массив конфиденциальных данных ЦРУ получил общее название Vault 7.
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