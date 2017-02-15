Якутский скульптор слепил Ждуна из навоза

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Сегодня, 22:04.
Жизнь

Житель Якутии Михаил Боппосов, который прославился как автор скульптур из навоза, сваял из этого же материала знаменитую фигуру Ждуна.

Ждет ледохода на Оби.
Ждет ледохода на Оби. Фото: altapress.ru.

Боппосов сделал это по заказу московских журналистов, сообщает издание News.Ykt.Ru.

"Он еще не готов. Это заказ из Москвы, представляете? Впервые за деньги делаю, забавно. Говорят, в Москве есть журнал "Жизнь", но название звучит на иностранном, вот они и заказали. До этого звонили, когда петуха сделал, просили отправить видео", — рассказал Боппосов изданию.

"Теперь вот предложили слепить Ждуна, говорят, модный персонаж, я-то его не знаю. Сказали, что во всем мире все художники его делают, но из навоза никто еще не делал", — цитирует издание Боппосова.

Речь идет о портале Life.Ru, который опубликовал новость о навозном Ждуне с пометкой "Эксклюзив". 

Заместитель главного редактора Life.Ru Никита Могутин подтвердил Znak.com, что издание заказало фигуру скульптору. "Мы преследовали две цели, — рассказал он. — С одной стороны — поддержать талантливого скульптора, который живет не в очень хороших условиях и нуждается в деньгах. С другой стороны — нам хотелось показать все стадии существования интернет-мемов. Ждун — мем, которого уже слишком много, от него тошнит. Это мы и стремились продемонстрировать".

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