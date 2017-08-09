Чем занимают туристов в Яровом

Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская. Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская.

100% complete

В начале летнего сезона владельцы турбаз Ярового и местные жители были обеспокоены сокращением турпотока: улицы и пляжи в июне были практически свободными. Однако в июле здесь отметили высокую загрузку, сообщила начальник отдела по развитию предпринимательства и туризму Марина Кириленко. За счет этого "перегруза" власти рассчитывают, что турпоток сохранится на уровне прошлого года, а по предварительным прогнозам достигнет 97 тыс. туристов.

Ежегодно в Яровом сталкивались с проблемой размещения отдыхающих. По данным мэрии, в санатории, грязелечебнице и гостиницах города насчитывается около 1 тыс. мест. Большая часть туристов арендует дома у местных жителей.

Марина Кириленко,

начальник отдела по развитию предпринимательства и туризму администрации Ярового:

В этом году я не скажу, что у нас есть проблемы с размещением. Если раньше эта проблема стояла остро, то сейчас много частников построили небольшие домики, комнаты и кемпинги. Историй о том, что поселится у нас негде, этим летом мы не слышали.

По словам первого вице-мэра города Николая Бачурина, сейчас администрация старается легализовать частные средства размещения. Это позволит расширить "номерной фонд", с которого будут идти налоги в городской бюджет, и предоставить туристам качественные услуги.

Николай Бачурин,

первый заместитель главы администрации Ярового:

Сейчас мы проводим работу по изменению разрешения использования земли тем людям, которые должны были вести индивидуальное жилищное строительство на участке, а они построили на них гостиницы или кемпинги. Мы отобрали более 20 таких объектов. Четверо собственников уже согласились на перевод. Сейчас можно встретить некоторые частные подворья, которые принимают до 30-40 человек одновременно. Это уже гостиничный бизнес, только нелегальный. Мы пытаемся перевести его в легальный сектор, чтобы люди платили налоги правильным образом.

Из 12 официальных объектов размещения только половина может принимать гостей круглогодично. Основная часть туристов приезжает на Яровое из-за озера. Николай Бачурин отмечает, что у отдыхающих также пользуется спросом санаторно-курортный отдых. В летний период свободных мест в грязелечебнице и санатории "Химик" найти сложно — загрузка достигает 100%, отмечают в мэрии. В зимний период поток туристов здесь ниже.

На сайтах отзывов туристы пишут, что санатории Ярового предоставляют качественные услуги, но сервис оставляет желать лучшего.

По словам Марины Кириленко, сейчас туристы приезжают преимущественно в выходные. В это время все средства размещения и пляжи перегружены. Это отражается и на инфраструктуре города, которая с трудом справляется с наплывом отдыхающих. В частности, увеличивается объем мусора. В городе поставили больше урн, но в дни "перегруза" они не спасают. Для этого в выходные сотрудники ЖКХ нанимают дополнительных людей для уборки территории, рассказали в администрации.

Частичка Горного на Яровом

В следующем году мэрия города рассчитывает на рост турпотока, в частности за счет строительства новых крупных объектов. Сейчас в Яровом разрабатывают проект wellness-центра. Согласно туристическому паспорту города, комплекс должен включить отель, ресторан, караоке-бар, концертный зал, спортивно-оздоровительный блок и другое.

По словам первого вице-мэра Ярового Николая Бачурина, проект подготовят к концу года, построить центр планируют в центре города. Марина Кириленко рассказала, что в 2014 году объект оценивался в 200 млн рублей. После разработки проекта эта сумма может измениться.

Николая Бачурина,

первый заместитель главы администрации Ярового:

Если мы получим статус территории опережающего развития (ТОР) и у нас появятся льготы для инвесторов, им станет интересно вкладывать деньги в строительство туробъектов. Для начала нам нужно показать, что мы сами что-то можем,а уже после открывать двери для инвесторов.

В Яровом планируют расширить береговую зону за счет благоустройства 55-го причала. Пока здесь стоят палатки. На территории облагородили территорию пляжа, есть необходимая инфраструктура. Здесь планируют построить этно-деревню — это комплекс кемпингов в этническом стиле. Ее появление расширит количество мест размещения. Пока инвесторов для этого площадки нет, отметили в мэрии.

Марина Кириленко,

начальник отдела по развитию предпринимательства и туризму администрации Ярового:

Думаю, отдых на 55-м причале подойдет туристам, которые любят тишину и уединение. Если получится, он будет похож на отдых Горного Алтая. Думаем, кризис скоро закончится, и в следующем году мы примем больше туристов. Сейчас мы замечаем, что турсезон немного сместился. Если раньше туристы приезжали только в июне и июле, то сейчас мы захватываем также август и сентябрь. 42-й и 22-й причалы закрываются в августе. Мы хотим, чтобы 55-й причал работал вплоть до сентября.

Отдыха и зрелищ

Сейчас привлечь туристов стараются за счет развлечений, рассказала арт-директор комплекса "Причал" Тамара Бортникова. В последние годы в город привозят много знаменитостей. В этом году здесь уже выступили певица Наргиз, "Аншлаг", Comedy Woman, актеры из фильма "Реальные пацаны" и т. д.

Уже три летних сезона в Яровом работает дельфинарий, в этом году с гастролями приезжал цирк африканских животных. По словам Тамары Бортниковой, на озере открылись новые рестораны и кафе.

Помимо озера в Яровом есть аквапарк "Лава" с искусственными водоемами. Его управляющая Ирина Шоповаленко рассказала, что максимальное количество гостей достигало 7 тыс. туристов. В августе здесь запустят третью очередь горок, которые будут отличаться от других.

По словам Марины Кириленко, сейчас в городе не хватает кинотеатра, туристы регулярно о нем спрашивают. В городе для кинотеатра есть подходящая площадка, однако для этого необходимо найти инвесторов.

Откуда едут на Яровое

По данным турагентства "Яровое-тревел", на озеро отдыхать едут из Барнаула, Новокузнецка, Кемерова, Новосибирска, Омска. Средняя продолжительность пребывания туристов — три-пять дней. По словам Тамары Бортниковой, больше туристов приезжают отдыхать из Новосибирской области. Это связывают с тем, что расстояние от сибирской столицы до Ярового меньше, а дорога получше, чем из Барнаула.

Цифра

Около 20 тыс. туристов может одновременно отдыхать на берегу озера, сообщила Тамара Бортникова.

Справка

Большое Яровое — горько-соленое озеро Алтайского края, которое находится на высоте 80 метров над уровнем моря и является самой низкой точкой региона. Его площадь — 53 кв. км. Озеро знаменито своей горько-соленой минерализованной водой и лечебными иловыми грязями. Большое Яровое находится в 6 км от Славгорода, в 440 км от Барнаула, в 400 км от Новосибирска.