Явка на президентские выборы для регионов должна составить 70%

Такой вывод можно сделать из обучающего семинара, который проводил Кремль для вице-губернаторов 21-24 декабря в Корпоративном университете Сбербанка.

В семинаре принял участие замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Именно он назвал желаемые цифры президентских выборов. Это изданию подтвердили сразу несколько участников семинара. Озвучена и "нижняя граница нормы" доли голосов за кремлевского кандидата — 50%, сообщает РБК.

Выборы однозначно состоятся в марте 2018 года, дали понять участникам семинара. По сути, они должны стать референдумом о доверии действующему президенту (подразумевается, что именно Владимир Путин станет основным кандидатом, хотя официально об этом не объявлено).

При этом источник, близкий к АП, сказал РБК, что все-таки цифры были озвучены на семинаре в рамках "учебной задачи" и не являются официальной установкой Кремля.

Как уточняет РБК, на президентских выборах в России явка никогда не достигала 70%. Даже на драматичных выборах 1996 года она составила 69%. На последних выборах в Госдуму явка избирателей была 47,88%.

Кириенко также призвал вице-губернаторов понять, что у бюджета нет возможности заливать проблемы деньгами и нужно учитывать стагнирующую экономику. Предстоит заинтересовать избирателей и повышать явку, но "в рамках закона". Кириенко сказал, что уже сегодня следует начать подготовку к избирательной компании, пишет znak.com.