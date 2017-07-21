Собрат подал в суд на алтайскую язычницу за оскорбление чувств христиан

Управление Следственного комитета по Алтайскому краю закончило следствие по делу Натальи Телегиной, исповедующей неоязыческий культ Асатру. Её обвиняют в разжигании религиозной розни и оскорблении чувств верующих. Заявление на Телегину написал последователь того же культа из Санкт-Петербурга Евгений Салтыков. Поводом стала картинка, опубликованная Телегиной во "ВКонтакте", пишет "Медуза".
По данным издания, осенью 2016 года Телегина опубликовала в группе, администратором которой она является, картинку, на которой викинг заносит молот Тора над горящим христианским храмом. По словам самой Телегиной, картинка была создана для игры ролевиков-реконструкторов. "Она была создана к фестивалю — по теме обороны Новгородской республики от викингов. Такой фестиваль проходил в конце нулевых под Новгородом. Картинка не содержит никакого призыва, являясь лишь художественным изображением", — настаивает Телегина. По ее словам, это была афиша мероприятия реконструкторов.
Заявление на Телегину в полицию написал ее единоверец, глава петербургской общины Асатру Евгений Салтыков. На своей странице в соцсети он написал, что картинка, по его мнению, "разжигает религиозную рознь между язычниками и христианами".
Заявление рассматривало управление Следственного комитета по Алтайскому краю. Первоначально следствие согласилось с формулировкой Салтыкова, что оно должно расследоваться по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, в том числе по религиозному признаку). Уже позже следователь по собственной инициативе добавил в дело статью 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания). 282-я статья предусматривает до пяти лет лишения свободы, 148-я — до одного года.
Следствие по делу завершено, материалы отправлены в прокуратуру Алтайского края. Телегина говорит, что уже на следующей неделе ей будет предъявлено окончательное обвинение.
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