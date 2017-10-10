Юбилейный X Алтайский региональный ИТ-форум стал самым масштабным за всю историю

Х Алтайский региональный ИТ-форум. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Х Алтайский региональный ИТ-форум. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Х Алтайский региональный ИТ-форум. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Х Алтайский региональный ИТ-форум. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Х Алтайский региональный ИТ-форум. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Х Алтайский региональный ИТ-форум. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Х Алтайский региональный ИТ-форум. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Его организатором традиционно выступил Комитет по информационным технологиям АлтТПП. В форуме приняли участие представители ведущих мировых вендоров — Cisco, Dell EMC, Xerox, Shneider Electric и другие. В конце дня были объявлены итоги конкурсов "Лучшие проекты информатизации на Алтае" и Мисс IT.

Работу форума открыл губернатор Алтайского края Александр Карлин По словам губернатора, 92% компаний Алтайского края в своей деятельности используют информационные технологии (данный Алтайкрайстата). И несмотря на то, что регион аграрный он не только может, он должен рассчитывать на развитие отрасли ИТ.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Сегодня сельское хозяйство демонстрирует самые высокие темпы роста производительности труда в стране. Происходит его техническое перевооружение. Строятся суперсовременные комплексы, совершенствуются схемы по реализации продукции. Без ИТ здесь невозможно рассчитывать на прорывные результаты и победу в конкурентной борьбе.

Компания Xerox — постоянный участник форума, за 10 лет ни пропустил ни одного. Заместитель гендиректора "Ксерокс СНГ" Антон Бородихин заявил, что Алтайский край — это "большой технопарк".

Антон Бородихин,

заместитель гендиректора "Ксерокс СНГ":

Алтайский край - замечательная территория, которая нас привлекает не только с точки зрения экономического потенциала, который, безусловно, тоже очень значим. Вот еще какое интересное дело: количество пионеров в этом регионе зашкаливает. Я говорю о тех специалистах, которые для трансформации бизнеса готовы двигаться вперед, инвестировать в новые технологии. Некоторые другие регионы вкладывают много сил и средств, создавая технопарки, инновационные ЦОДы (центры обработки данных). А здесь отдельно взятый субъект федерации - большая инновационная зона, технопарк. Работая здесь, нам приходится мобилизовать все ресурсы, чтобы соответствовать ожиданиям заказчиков. Мы потеряли счет количеству решений, которые обкатали, опробировали и довели до очень хорошего состояния именно на Алтае.

На форуме правительство Алтайского края в лице Алтайкомсвязи подписало два соглашения о сотрудничестве: одно со Schneider Electric, второе с DataLine. По словам начальника Алтайкомсвязи Максима Герасимюка договоренности касаются реализации госпрограммы "Цифровая экономика" на территории региона.

Компания Schneider Electric специализируется на автоматизации зданий, производств, систем электроснабжения и решениях для умного города. Компания DataLine – один из крупнейших игроков российского рынка хранения больших объемов данных (дата-центров).

Представитель компании DataLine Павел Самойлов заявил, что сейчас компания ищет форматы сотрудничества с регионами. По его словам, построить дата-центр можно где угодно, если там есть спрос на его услуги и инвестиции.

Наталья Макарочкина, вице-президент подразделения IT Business Schneider Electric, рассказала, что компания уже реализует проекты с правительством Алтайского края. И их детали будут озвучены в ближайшее время. По ее словам, подписанное соглашение – это намерение продолжать и более глубоко разрабатывать совместные решения.

В ходе форума работало пять секций. Одну из них организовала Ассоциация поддержки инноваций, площадка была ориентирована на школьников и студентов и называлась "Профориентация в ИТ". Ведущие ИТ предприниматели региона рассказали о том, что достичь успеха в своем деле можно и не уезжая в большие города. На секции выступили Денис Газукин (Freematiq), Дмитрий Старостенков ("Энтерра"), Татьяна Басаргина ("Ключевые решения") и другие.

Также эксперты обсудили вопросы оптимизации бюджета предприятия с помощью ИТ (секция "Дирижеры изменений"), госпроекты в сфере ИТ (секция "ИТ для государства и общества"), вопросы информационной безопасности (секция "Информационная безопасность"), развитие умных городов (секция "Умный и безопасный город").

По словам Николая Комлева, исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), в настоящее время границы отрасли размываются. Технологии проникают во все сферы жизни общества.

Например, в случае некоторых банков уже невозможно понять, что это за компания: банк с крупным ИТ-отделом или ИТ-компания, выполняющая банковские функции. Роботы, дроны, криптовалюта, умный дом — это все информационные технологии или какие-то другие отрасли, внедрившие ИТ в свои процессы?

Один из важных вопросов, на который придется ответить в ближайшее время: ИТ — это только поставщик технологий или равный участник построения цифровой экономики? По словам Комлева, сейчас мы стоим на этапе, когда нужно понять, кем мы хотим быть в цифровом мире — полноценными участниками, производителями технологий или только их потребителями. Участники Алтайского регионального ИТ-форума искали свои ответы на эти ключевые вызовы времени.

В финале форума были подведены итоги конкурсов "Мисс IT 2017" и "Лучшие проекты информатизации"

"Лучшие проекты информатизации в Алтайском крае 2017": призеры и победители конкурса

Номинация "Лучший проект в области обучения"

1 место. "Робототехника – лестница в будущее" ("Ассоциация образовательная робототехника в Алтайском крае")

2 место. Портал Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишколва "Постигая Алтай"

Номинация "Лучший проект в области электронной коммерции, интернет сервисов и информационной безопасности"

1 место. Управленческий учет для малых предприятий Flores (Freematiq)

2 место. Система интеллектуальных коммуникаций "Социальный интеллект" (БТП)

3 место. Мультилистинговая система "Алтай" (VT Digital)

Номинация "Лучший проект в области программно-аппаратных комплексов, информационно-аналитических систем, автоматизированных систем управления"

1. место. "Поля России", облачный сервис управления бизнес-процессами и задачами точного земледелия сельскохозяйственного предприятия (Авторский коллектив проекта "Поля России").

2 место. Самоорганизующаяся mesh-сеть на базе протокола IEEE 802.11 Wi-Fi для жилищно-коммунального хозяйства (Авторский коллектив студентов и предподавателей какфедры ИВТиИБ АлтГТУ им. Ползунова)

3 место. Локальная система оповещения и контроля за перемещаемыми объектами (Авторский коллектив студентов и предподавателей какфедры ИВТ и ИБ АлтГТУ им. Ползунова).

Номинация "Лучший ИТ-стартап"

1 место. MyRezerv.ru, система online-бронирования (ООО "Системы бронирования")

2. место. Gde.ru, доска объявлений с искусственным интеллектом (ООО "Поисковая система Где.ру)

3 место. Bash na Bash, сайт, где люди меняются (ООО "Тридцать первое")

Итоги конкурса "Мисс IT 2017"