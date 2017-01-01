Юлия Тимошенко подкараулила Трампа у туалета

Экс-премьер Юлия Тимошенко встретилась с президентом США Дональдом Трампом во время молитвенного завтрака в Вашингтоне.
Информацию об этом Украинской службе ВВС подтвердили несколько источников.
Обстоятельства встречи с Трампом до конца не выяснены. По словам источников, Тимошенко "ждала его во время молитвенного завтрака у туалета, затем их провели в небольшой офис". Встреча была короткой, но Трамп якобы успел сказать, что "не оставит Украину".
Позже пресс-служба Совета национальной безопасности США при Белом доме заявила ТАСС, что Трамп не давал Тимошенко никаких заверений по поводу ситуации в ее стране.
Издание Politico процитировало участника молитвенного завтрака, который сказал, что "встречи на самом деле не было — Трамп пожал руку многим людям и одной из них была Тимошенко", пишет bfm.ru.
Украинские СМИ не удержались от публикации фотожабы на эту тему.
Доброго ранку! Якщо ви тільки прокинулись і не розумієте до чого ця картинка у FB, то тут варіант ВВС https://t.co/KvZahMfysg pic.twitter.com/0zbmFDaTzd— INSIDER (@theinsider_ua) 5 февраля 2017 г.
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