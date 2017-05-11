Юрий Ряполов о победах и поражениях бизнеса в Барнауле и эффекте "волшебного пинка"

— Юрий Семенович, координационный совет предпринимателей работает 20 лет. Бизнес стал грамотнее, законопослушнее. А совет по-прежнему регулярно поднимает вопросы об административных барьерах. Неужели за столько лет наши власти так и не изменились?

— Изменились достаточно сильно. Еще в 2005–2006 годах администрацией Барнаула было принято решение (и я ей за это благодарен), что документы, касающиеся предпринимательства, обязательно согласовываются с координационным советом. И это продолжается и сейчас. Когда года три назад комитет по финансам администрации предложил на 70% увеличить ЕНВД, председатель комитета вынесла вопрос на рабочую группу.

Я попросил нескольких предпринимателей из разных фирм разложить свою финансовую нагрузку по копеечкам и показать на своем примере, что будет, если решение примут. Они это сделали. Вот результат нашей совместной работы: для социальных магазинов единый налог увеличили на 5%, для остальных — на 15%.

Но надо понимать, что у бизнеса и администрации разные цели. У администрации — как можно больше денег собрать в бюджет. А у предпринимателей — как можно меньше заплатить. И наша задача, как любой общественной структуры, находить золотую середину, чтобы и бизнес развивался, и бюджету было на что строить школы и детсады.

— Однако вы полтора года бьетесь за то, чтобы власти разрешили использовать в городе больше типов рекламных конструкций. А найти золотую середину не можете. То есть не все решения власти согласовывают с бизнесом?

— Большинство согласовывается. Что касается рекламных конструкций, то тут диалог не получается, тема дошла до уровня краевой межведомственной комиссии по преодолению административных барьеров. Что произошло после принятия городского постановления о рекламных конструкциях? Потери несут не только рекламные компании, но и бюджет.

За разрешение на установку приличной, с подсветкой, стелы у торгового центра, которое не выдают под разными предлогами, можно получить в бюджет 120 тыс. рублей в год. А знаете, сколько мы срезали в бюджете на горячее питание для школьников? 360 тыс. рублей. И прикиньте, сколько у нас торговых центров, готовых таким образом информировать покупателей о составе арендаторов.

На улице Трактовой, в моем округе, работает крупоцех. Из-за отсутствия рекламы, которую у него сняли, он потерял до 30% доходов по сравнению с предыдущим годом. Надо искать стимулы для работников администрации создавать условия для бизнеса, размещения новых предприятий на территории города, легализации тех, кто работает в тени. Напрямую они в этом не заинтересованы.

Идеальный вариант

— Как можно заинтересовать в этом муниципальных служащих законным путем?

— В одном из пригородных поселков к главе пришли с просьбой дать разрешение поставить небольшой объект, а он сказал: езжайте в соседний район, нет у меня земли. Вот и получается, что чистое поле для них идеальный вариант. Потому что в этом случае главу поселка или района не будут отчитывать за то, что возле какого-то киоска бумажки, внешний вид здания неприглядный и т. п.

Мое предложение такое. Появилось во Власихе 10 предприятий, которые за год добавили миллион рублей в городской бюджет. Из этой суммы надо отдать в распоряжение Власихинской администрации, условно говоря, 30%, району — 20%, городу оставить 50%. Будут все заинтересованы, а какую проблему за счет этого решить, они сами определятся.

С точки зрения создания условий для бизнеса мне импонирует позиция губернатора. Если бы не его "волшебный пинок", думаю, Бийск не построил бы объездную дорогу в рамках кластера "Золотые ворота", а Барнаул не получил бы поддержку по программе "Барнаул — горнозаводской город". Если бы не федеральные и краевые деньги, у нас не было бы перспективы построить набережную, шикарную площадку на горе, переложить коммуникации в старом Барнауле. В бюджете города на это денег нет.

— Какие проблемы 15–20-летней давности все-таки удалось решить — так, чтобы забыть о них?

— Лет 15 назад остро стояла проблема создания положительного образа предпринимателя. Вспомните начало 2000-х: бизнесмен — крохобор, вор, советские представления еще не выветрились. А сейчас бизнес обеспечивает население продуктами питания, услугами на 100 процентов, благоустраивает город. И представление изменилось.

Но информации о том, что у нас есть множество уникальных предприятий, производящих замечательную продукцию, не хватает и сейчас. Кто знает, что на современнейшем предприятии "Алтайтара" есть спортивный зал и хорошим работникам оплачивают фитнес-тренера; что практически на всех крупных предприятиях есть современные столовые и доплаты на питание; что СКБ "Восток" выдает своим сотрудникам подъемные после отпуска?

Юрий Ряполов.

Победа или поражение

— Помню, первые 10 млн рублей, выделенных в краевом бюджете на поддержку бизнеса, казались победой. Сейчас денег дают много, но... Раньше бизнесмен мог сказать: плачу налоги и требую от власти создать условия. А сейчас он получит деньги из бюджета и будет помалкивать, иначе не дадут. Не была ли ошибкой эта борьба за господдержку?

— Чушь полная. Куда бы ни вкладывались бюджетные деньги, они должны давать отдачу в виде добавленных рабочих мест и поступлений в бюджет. Яркий пример — предприятие "Кристалин", производящее микрохирургические скальпели с алмазным лезвием и поставляющее продукцию в Канаду, Швейцарию и т. д. Оно получило из бюджета компенсацию затрат на отработку технологии производства скальпелей с черным лезвием. Такие скальпели позволяют сократить травматичность при операциях на глазах до 60%.

На заседании конкурсной комиссии я задал руководителю вопрос: если сейчас не дадим, вы будете тему продолжать? Он ответил, что будет, но намного позднее, потому что сейчас на это нет ресурсов. Комиссия решила выдать ему грант на 700 тыс. рублей. Они отработали технологию и передали бесплатно 15 скальпелей в наши же учреждения здравоохранения примерно на эту сумму.

Но у него добавились рабочие места и отчисления в бюджет. Что мы можем ему диктовать? Единственная зависимость, в которую он попадает, это жесткий надзор прокуратуры и полиции за целевым использованием бюджетных денег.

— Если он начнет вести активную общественную деятельность и указывать чиновникам на недостатки, ему в этом гранте не откажут?

— В состав комиссии входят предприниматели, вице-мэр, курирующий развитие бизнеса, председатель комитета по развитию предпринимательства, я вхожу. И если бизнесмен начнет бузить, но при этом у него все просчитано, как я ему скажу: "Давайте не дадим ему денег, он слишком много выступает"?

— Еще одной победой, уже моральной, считалось появление в календаре Дня предпринимателя, 26 мая. Кому в этот день вы позвоните первому?

— Наверное, Павлу Нестерову (уполномоченному по защите прав предпринимателей в крае), Вячеславу Химочке (замглавы администрации), Александру Пугачу (руководителю комитета по развитию предпринимательства). Ну и всему координационному совету как минимум отправлю СМС.

В правовом поле

— Вы не раз ставили вопрос о киосках. Их вытесняют из города, мы теряем рабочие места. Но какие в них условия труда? Руки негде помыть. Как вы думаете, киоски надо оставить в городе или это пройденный этап?

— Многие нынешние богатые люди начинали свой бизнес с гаражей. Один из первых барнаульских предпринимателей давил облепиховое масло в самых примитивных условиях, сам возил его продавать в Петербург, стоял на Невском проспекте. А сейчас это человек, который запускает в Барнауле совершенно инновационные для города проекты.

Я считаю, что всем надо с чего-то расти. Если предприниматели готовы идти на это, давайте дадим им возможность работать, кормить семью, создать рабочие места. Я поддерживаю то, что киоски убрали с красных линий. Но во дворах они никому не мешают. А то, что не востребовано, со временем само отомрет.

Самый показательный в этом смысле пример — магазинчик, который с­тоял на пересечении улиц Фомина и Мамонтова. Прокуратура усмотрела в нем признаки стационарного объекта и заставила владельца его снести. А на том месте, на склоне, без фундамента ничего не поставить. Кому он мешал? Сейчас там помойка, ближайший магазин далеко, бабушки в гору в "Марию-Ра" ползают. Минус налоги. Минус рабочие места.

— На одном из заседаний гордумы бурно обсуждали требования федерального законодателя выставлять все участки под киосками на аукцион. Были опасения, что крупный бизнес вытеснит маленький. Как решили этот вопрос?

— Городской комитет по развитию предпринимательства нашел решение в правовом поле и принял порядок проведения аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта. Он позволил бизнесу, который работает без замечаний, пролонгировать договор без торгов. А новые места выставлять на аукцион. И это уже действует больше года. Какие результаты мы получили? В 2015 году поступления в бюджет от киосков составляли 8,6 млн рублей, в 2016 году — 14,7 млн рублей.

— Еще выдвигаясь на пост мэра Барнаула в 2015 году, вы говорили, что автостоянки закрываются, а надо бы их количество, наоборот, увеличить. Удалось ли решить эту проблему?

— Автостоянки закрываются, потому что федеральный законодатель запретил размещать их в общественных зонах. Решение для автостоянок нужно тоже искать в правовом поле, как это сделали для киосков. Но пока оно не найдено.

Стоянки — малодоходный бизнес, платежи из-за высокой кадастровой стоимости участков высокие. И это не только рабочие места, но и серьезные поступления в бюджет. Есть еще и другой аспект. Почему бы не инициировать создание автостоянок в разных районах города и не простимулировать предпринимателей организовать там пункты приема вторсырья?

Мы просто так не повезем макулатуру сдавать в пункт приема, проще выбросить в мусор. А если вы ставите машину на стоянку, то с удовольствием отдадите туда же бумагу, жестяные банки, стеклопосуду, пэт-тару. А вам зачтут деньги в счет стоимости стоянки. Везде должны быть стимулы. Если мы не найдем решение по этой теме, все автомобили, включая грузовые, пойдут во дворы, которые и так забиты, а это по важности проблема, может быть, даже самая главная.

Специальный вопрос

— Недавно исторические здания сереброплавильного завода приобрела на торгах частная компания. Могут ли барнаульские депутаты повлиять на развитие этой территории?

— Напрямую кого-то заставить мы не можем. Но у нас есть общественный совет по развитию туркластера, который рассматривает практически все серьезные вопросы, касающиеся развития этой части города. Я вхожу в его состав. Все, что сделает новый собственник, будет рассматриваться под лупой, потому что это памятник архитектуры федерального значения. И очень здорово, что нашелся человек, который купил этот имущественный комплекс. Он обязан, он вынужден будет навести там порядок. Я уверен, что на этой территории будет создано замечательное место отдыха для горожан и гостей.

О чем еще рассказал собеседник

Об имидже инженеров — Отсутствие информации формирует у молодежи негативное отношение к индустриальным профессиям. А так как рекламируются в основном торговые центры, создается впечатление, что Барнаул — город торговли. Но в магазинах деньги тратят. А зарабатывают их в другом месте. Если мы хотим добиться нормального развития производства, информационная машина должна работать на создание положительного имиджа именно инженерных профессий. О пользе господдержки — Есть замечательный пример: предприятие "Полимерпласт", делает изоленту. Получив поддержку, предприятие за два года докупило оборудование, объем продаж вырос примерно на 60%, было создано шесть новых рабочих мест. Сейчас оно приобрело новое помещение и планирует выпускать медицинский пластырь и еще много какой востребованной продукции, которую никто не делает за Уралом. Без поддержки это было бы просто невозможно. Финансовых ресурсов не хватает, кредиты дорогие. "Полимерпласт" мог бы подрасти и без поддержки из бюджета, но когда? Через пять лет.

Досье

Юрий Ряполов родился 27 июля 1961 года в селе Кочки Родинского района. В 1984 году окончил Алтайский сельскохозяйственный институт (инженер-механик). В 1997–2012 годах возглавлял предприятие "Алтом-Консульт". В 2006–2010 годах — член Общественной палаты края. В 2007–2015 годах — командир Алтайского краевого штаба студенческих отрядов на общественных началах.

Депутат Барнаульской гордумы с 2012 года, избран по тергруппе списка "Единой России". В гордуме — зампредседателя комитета по экономической политике и собственности на постоянной основе. С 2008 года председатель координационного совета предпринимателей при администрации Барнаула, до этого был зампредседателя. Двое взрослых сыновей. Хобби — занятия огородом, встречи с друзьями и общение с внуком. Последними прочитал книги Василия Пескова о природе.