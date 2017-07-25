За дерьмо ответишь: шахтеры судятся с главой ВЦИОМ

Поводом для иска стало июньское интервью Федорова "Дождю", в котором главу ВЦИОМ спросили, как он относится к фразе телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего протестующих оппозиционеров "двумя процентами дерьма".

В ответ Федоров заявил, что "такого , извините, "дерьма" гораздо больше", порядка 15%. "Это люди, у которых нет любви к нашей родине, это люди, у которых нет желания сделать ее лучше, это люди, которые готовы всегда критиковать, протестовать, по поводу и без повода, касается их или нет. Вот я считаю, что таких людей гораздо больше. Это плохо", — пояснил глава ВЦИОМ. По его мнению, эти 15% "настроены негативно по отношению к курсу Владимира Путина, к его режиму и отчасти к его персоне".

Инициативная группа шахтеров посчитала такое наименование протестующих оскорбительным и потребовала от Федорова извинений. В исковом заявлении утверждается, что Федоров "нанес публичное оскорбление многочисленной социальной группе, выступающей против несправедливости политического и экономического строя России и стремящейся его изменить".

По мнению авторов иска, слова главы ВЦИОМ "отражают типичное отношение российской власти к своим оппонентам, символизируют ее отказ от диалога".

Техническим соответчиком по иску выступает телеканал "Дождь", который транслировал речь Федорова. Истцы просят опубликовать опровержения Федорова на сайте в случае победы в суде, пишет polit.ru.

Факт

Шахтеры в Гуково протестуют из-за банкротства предприятий группы "Кингкоул" и невыплаты зарплат. Общая задолженность превышает миллиард рублей, сообщает издание.