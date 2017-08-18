За неделю у российских границ зафиксировали 16 разведполетов

В ведомстве не уточнили, чьи именно это были аппараты. Российские военные выполнили восемь вылетов-перехватов за тот же срок.

Нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

На прошлой неделе в Минобороны сообщили о 12 разведывательных полетов у российской границы. При этом российские самолеты вылетали на перехват всего четыре раза, пишет "Росбалт".