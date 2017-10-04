За столичным супермаркетом нашли две отрезанные человеческие ноги

Две отрезанные человеческие ноги, завернутые в полиэтиленовые пакеты, нашли у супермаркета на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости.
Прохожие обнаружили человеческие останки в ночь на 4 октября за магазином на улице Миклухо-Маклая. По предварительным данным, останки принадлежат мужчине.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Следователи устанавливают личность покойного и обстоятельства его гибели. Назначена судебно-медицинская экспертиза. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — добавили в следственном управлении, пишет Lenta.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.