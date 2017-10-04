За столичным супермаркетом нашли две отрезанные человеческие ноги

Прохожие обнаружили человеческие останки в ночь на 4 октября за магазином на улице Миклухо-Маклая. По предварительным данным, останки принадлежат мужчине.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Следователи устанавливают личность покойного и обстоятельства его гибели. Назначена судебно-медицинская экспертиза. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — добавили в следственном управлении, пишет Lenta.ru.