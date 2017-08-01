За выходные в Турции погибли пять российских туристов

"Четверо погибли во время купания, в т.ч. из-за проблем со здоровьем", — говорится в сообщении.

Ростуризм призывает российских туристов, находящихся на отдыхе в Турции и других странах с жарким климатом, во избежание несчастных случаев учитывать особенности своего здоровья и возможное воздействие климата на общее самочувствие, а также соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Например, при планировании поездки необходимо заложить пару дней на акклиматизацию. Также нужно носить одежду из легких и натуральных тканей и летние головные уборы.