За выходные в Турции погибли пять российских туристов

В минувшие выходные на различных курортах Турции скончались пятеро российских туристов, сообщает Ростуризм со ссылкой на ситуационно-кризисный центр МИД России.
"Четверо погибли во время купания, в т.ч. из-за проблем со здоровьем", — говорится в сообщении.
Ростуризм призывает российских туристов, находящихся на отдыхе в Турции и других странах с жарким климатом, во избежание несчастных случаев учитывать особенности своего здоровья и возможное воздействие климата на общее самочувствие, а также соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.
Например, при планировании поездки необходимо заложить пару дней на акклиматизацию. Также нужно носить одежду из легких и натуральных тканей и летние головные уборы.
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