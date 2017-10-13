Зачем Промсвязьбанк объединяется с банком "Возрождение" и как от этого выиграют клиенты

Осень традиционно начало нового бизнес-сезона: компании запускают новые продукты, проводят акции, открывают производство, расширяют сеть и так далее. В целом, три месяца до Нового года проходят для всех сторон бизнеса активно и эффективно. Банки так же активно участвуют в этом процессе. Мы побеседовали с региональным директором ОО "Алтайский" ПАО "Промсвязьбанк" Ольгой Ермоловой. Она рассказал о том, что ждет Промсвязьбанк осенью, о выгодных продуктах и технологиях банка.

— В середине сентября в СМИ Промсвязьбанк в середине сентября объявил о возможном объединении с банком "Возрождение"? Что стоит за этим решением? Зачем объединять, в принципе, два сильных банка?

— Это решение, к которому оба банка готовились почти полтора года. Был произведен обмен технологиями, базами и продуктами. Мы выбрали лучшие продукты каждого банка, оптимизировали все базы и взяли от каждого банка лучшие технологии. Мы поняли истину – чтобы быть сильными, лидерами, мы должны быть вместе. Банк "Возрождение" (БВ) вошел в состав холдинга Промсвязькапитал* (ПСК) в 2015 году. С течением времени стало понятно, чтобы оставаться лидером – надо объединять усилия. Поэтому, 26 октября состоится Собрание акционеров, на котором уже будет принято окончательное решение.

— На сколько, я помню банк "Возрождение" был в Барнауле?

— Да все верно. Но в 2016 году было принято решение закрыть отделение банка в регионе и перевести клиентов в Промсвязьбанка. Отмечу, что мы сохранили практически всех клиентов БВ и теперь они обслуживаются в крупном банке и пользуются продуктами и сервисами, которые ранее были им недоступны.

— Каким вы хотите видеть Промсвязьбанк в регионе?

— Мы стремимся всегда быть в первой тройке банков Алтая. Задача-максимум стать банком первого выбора для бизнеса. Мы приближаемся к этой цели из года в год. Чтобы достигнуть эту цель, мы должны предлагать выгодные, быстрые, технологичные решения, которые должны быть еще и адекватными по стоимости. Если взять лучшее от каждого банка, то это сделать проще. При этом Промсвязьбанк никогда не был банком "одного-сегмента", мы на протяжении более 20 лет развиваем работу с розничными клиентами, малым, средним и крупным бизнесом. Все это позволило создать нам оптимальную модель, которая с каждым годом становится только сильнее, эффективнее и лучше. А "Возрождение" активно развивал розничное направление, поэтому их технологии позволят нам стать еще лучшим банком для частных лиц.

— Будет ли банк менять стратегию развития в регионе в связи с объединением?

— Стратегия развития в регионах меняться не будет. У нас есть четкое понимание куда нам двигаться и как достигать поставленных показателей. Мне как руководителю крайне приятно получать от клиентов обратную связь, что им нравиться обслуживание в Промсвязьбанке. В июле 2017 года в алтайском офисе Промсвязьбанка появился отдельный менеджер, который работает с клиентами программы Orange Premium Club. Мы помогаем клиентам получать льготное финансирование. В рамках партнерских программ с Корпорацией МСП, мы реализуем сделки по программе 6,5. Одна из последних сделок – инвесткредит для Кипринского молочного завода. В нашем банке работает один из лучших на рынке региона специалистов валютного контроля, клиенты получают консультации по самым сложным вопросам обслуживания международных контрактов. А при ведение бизнеса с международными контрагентами, грамотная консультация именно специалиста по валютному контролю помогает избежать огромных штрафов.

Интересные изменения происходят в других регионах. Например, в Ставрополе стартовал пилотный проект офиса нового формата – открытого совместно с Центром поддержки предпринимательства. Это единая среда и полный цикл услуг и знаний для клиентов МСБ. Также мы развиваем сотрудничество с МФЦ. Например, в Тольятти и в Рязани уже открыты окна МФЦ на базе наших офисов. Этим решение мы экономим время клиентов – один решают финансовые вопросы и получают все гос. и муниципальные услуги. Сервис доступен для физических и юридических лиц. Однозначно, такой проект будет реализован и в нашем регионе.

— Вы много говорите о клиентам, которые приходят к вам за решением бизнес задач. А что есть у банка для частных лиц? Или вы, все таки, банк для бизнеса?

— Повторюсь, мы универсальный банк. Мы работаем с розничными клиентами, развиваем это направление, постоянно становимся лучше для частных лиц, запускаем новые продукты, офисы, повышаем сервис и качество обслуживания. У нас оптимальная линейка финансовых решений: дебетовые карты c cash back, с накоплением миль, бонусная программа, кредитные карты с длинным grace-периодом, выгодные вклады со ставками выше чем у гос. банков, потребительские кредиты, ипотека и зарплатные карты. В принципе, к нам может прийти любой клиент (физическое лицо) и мы закроем все финансовые вопросы. Отдельно отмечу наши технологии. Промсвязьбанк старается сделать так, чтобы клиенты совершали максимум операций онлайн: для них уже привычно заказывать карты, открывать вклады онлайн, оплачивать счета. В прошлом году мы первые запустили онлайн-кредит. Сервис называется "Турбоденьги", он доступен в интернет- или мобильном банке. Всего два клика, пять минут и деньги у вас на счете. Он доступен 24/7 в любой точке мира. Продукт полностью автоматизирован, начиная от анализа финансового состояния заемщика до самой выдачи. Это снижает его себестоимость и, следовательно, конечную стоимость для клиента.

— А что происходит сейчас с вкладами на фоне всех публикаций в СМИ? Есть ли у вас специальные предложения для клиентов? Какие предложения есть у Промсвязьбанка? И как сейчас вести себя рядовому клиенту видя, что происходит в банковской сфере?

— Да вы правы. Клиентов сейчас волнует не столько ставка по вкладу, а надежность банка. Дам совет, перед тем как отнести деньги в банк, посмотрите его отчетность, рейтинги, удостоверьтесь, что все вклады застрахованы в АСВ, не бегите в тот банк, который предлагает крайне большие проценты (на данный момент это больше 9% годовых, вас сразу должно это насторожить). Промсвязьбанк один из надежных банков РФ, входит в 11 системно значимых банков, вся наша отчетность на сайте ЦБ, с ней могут ознакомится все. За сентябрь в алтайском офисе Промсвязьбанка вклады на счетах физических лиц возросли на 6,7%. Традиционно, осенью мы запускаем акции для вкладчиков. В октябре можно разместить депозит по привлекательным ставкам, которые в течение года принесут вам ощутимый доход.

— Поговорим о бизнесе. Это основной вектор развития вашего банка. Какая сейчас динамика? Бизнес вернулся в банк за кредитами?

— Все верно, Промсвязьбанк – партнер для бизнеса любого масштаба. Действительно 2015-16 гг. были сложными, особенно для малого бизнеса. Многие ушли с рынка, но так же есть компании, которые смогли найти новую нишу или даже выйти на международные рынки. По итогам нашего ежеквартального исследования – Индекс Опоры RSBI, на протяжении двух кварталов мы видим положительную динамику и рост всех показателей. Мы постоянно общаемся с бизнес-сообществом и отмечаем, что у всех стало больше оптимизма, все приняли новые условия игры и научились жить в новых реалиях. В целом, ставки по кредитам сейчас практически на докризисном уровне, хорошо работают программы гос. поддержки, мы как банк, оптимизировали свою продуктовую линейку, сделали ее более выгодной для клиентов.

— А расскажите подробнее?

— Например, транзакционный бизнес, в котором мы являемся одним из лидеров. Мы предлагаем клиентам качественный расчетный сервис и возможность более эффективно использовать текущую ликвидность. Компания может подобрать тариф под масштаб своего бизнеса и потребности, кроме этого мы даем ей возможность зарабатывать на остатках. Что в нынешние времена крайне необходимо. Я уже говорила о программах с Корпорацией МСП. Это получился действительно рабочий инструмент и предприниматели Алтая им активно пользуются. С начала работы программы только в нашем операционном офисе было выдано 11 кредитов на 586 млн руб. в рамках программы "6,5%". А в целом по банку только в этом году мы заключили более 80 сделок в разных регионах страны на общую сумму около 4,5 млрд рублей. Выше я говорила о наших технологиях. Уже сейчас наши клиенты юридические лица могут совершать большинство операций онлайн, им практически не нужно приходить в офис: открыть счет, депозит, провести операцию валютного контроля, посмотреть движение средств по счету, управлять зарплатным клиентом, - все это можно делать в режиме онлайн. И каждый год мы улучшаем наш интернет-сервис и оптимизируем процесс взаимодействия клиента с банком, так чтобы он больше занимался непосредственно развитием бизнеса, а не тратил время на рутину.

— Какие планы и стратегия у Промсвязьбанка на ближайшее будущее?

— Стратегия банка - уже объединенного – неизменна. Наша цель – по итогам 2020 г. стать лучшим частным банком в России. Промсвязьбанк занимает 9 место по активам среди банков, работающих на рынке РФ, являясь 4-м по величине частным российским банком. Мы твердо намерены увеличить масштабы бизнеса. Мы проведем технологическую трансформацию. Уже сейчас в банке есть целый ряд продуктов, оформление которых занимает даже не минуты, а секунды. Мы хотим, чтобы для наших клиентов было меньше бюрократии, а больше мобильности и эффективности.

Мы хотим сформировать для каждой группы клиентов уникальное продуктовое предложение, включающее как традиционные банковские услуги, так и небанковские партнерские сервисы (например, услуга "Личный адвокат", совместный с VFS Global проект по сервисно-визовым центрам).

(*также владеет Промсвязьбанком)