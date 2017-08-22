Задержан режиссер Кирилл Серебренников

В официальном сообщении СК говорится, что режиссер задержан по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, которые были выделены на проект "Платформа".

Серебренникову инкриминируют преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — 10 лет лишения свободы.

До этого в материалах дела были эпизоды хищения на общую сумму только 3,5 миллиона рублей. Один из них касался того, что "Седьмая студия" якобы получила деньги на спектакль "Сон в летнюю ночь", но не поставила его. При этом постановка шла на "Платформе" и в возглавляемом Серебренниковым "Гоголь-центре", отмечает Meduza.

Кирилл Серебренников является худруком "Гоголь-центра", где поставил более 30 спектаклей. Как кинорежиссер Серебренников известен благодаря фильмам "Изображая жертву", "Юрьев день", "Измена" и "(М)ученик", пишет РБК.