Задорнов заявил, что в Алтайском крае экономическая ситуация лучше, чем в других регионах

Президент банка ВТБ24 Михаил Задорнов 9 февраля посетил Алтайский край. В Белокурихе он встретился с губернатором края Александром Карлиным и местными предпринимателями, для которых прочитал лекцию о состоянии российской экономики.
Задорнов рассказал, что в 2017 году ситуация в экономике будет лучше, чем в 2016.
Михаил Задорнов,
президент-председатель правления ВТБ24:
Мы ждем, что рост экономики будет выше ожиданий — от 1,7% до 2%. Мы ждем некоторого повышения реальных доходов населения. Поскольку заложены не только выплаты пенсионерам, но и индексация для военных и бюджетников. Также ожидаем оживления в бизнес-среде. Мы рассчитываем, что это подтолкнет спрос на продовольствие и базовые услуги. И это в том числе выразится в росте кредитовании населения.
Задорнов считает, что при возобновлении роста Алтайский край может расти лучше других российских регионов
Михаил Задорнов,
президент-председатель правления ВТБ24:
Алтай — бенефициар роста сельхозпроизводства. Это одна четырех-пяти отраслей, которые активно развиваются последние два года. Безусловно, растет внутренний туризм. Ясно, что здесь Алтай стоит в одном ряду с Камчаткой, Байкалом, Золотым кольцом и является одним из туристических символов России.
По результатам 2016 года мы видим, что снижение объема базовых показателей (промпроизводство, ввод жилья) в Алтайском крае было ниже, чем в стране в целом. И естественно, что при возобновлении роста Алтай должен стать одним из бенефициаров этого процесса.
Мы сегодня встречались с представителями разных сфер. Конечно, есть разные уникальные производства, которые также имеют большой потенциал. И Алтай может показать более хороший результат, чем другие российские регионы.
Интервью с Михаилом Задорновым читайте в одном из ближайших номеров газеты "Свободный курс" и на сайте altapress.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.