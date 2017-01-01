Задорнов заявил, что в Алтайском крае экономическая ситуация лучше, чем в других регионах

Задорнов рассказал, что в 2017 году ситуация в экономике будет лучше, чем в 2016.

Михаил Задорнов,

президент-председатель правления ВТБ24:

Мы ждем, что рост экономики будет выше ожиданий — от 1,7% до 2%. Мы ждем некоторого повышения реальных доходов населения. Поскольку заложены не только выплаты пенсионерам, но и индексация для военных и бюджетников. Также ожидаем оживления в бизнес-среде. Мы рассчитываем, что это подтолкнет спрос на продовольствие и базовые услуги. И это в том числе выразится в росте кредитовании населения.

Задорнов считает, что при возобновлении роста Алтайский край может расти лучше других российских регионов

Михаил Задорнов,

президент-председатель правления ВТБ24:

Алтай — бенефициар роста сельхозпроизводства. Это одна четырех-пяти отраслей, которые активно развиваются последние два года. Безусловно, растет внутренний туризм. Ясно, что здесь Алтай стоит в одном ряду с Камчаткой, Байкалом, Золотым кольцом и является одним из туристических символов России. По результатам 2016 года мы видим, что снижение объема базовых показателей (промпроизводство, ввод жилья) в Алтайском крае было ниже, чем в стране в целом. И естественно, что при возобновлении роста Алтай должен стать одним из бенефициаров этого процесса. Мы сегодня встречались с представителями разных сфер. Конечно, есть разные уникальные производства, которые также имеют большой потенциал. И Алтай может показать более хороший результат, чем другие российские регионы.

Интервью с Михаилом Задорновым читайте в одном из ближайших номеров газеты "Свободный курс" и на сайте altapress.ru.