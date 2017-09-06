Туристы завезли в Горный Алтай флешмоб фотографироваться на природе с голым задом

Флешмоб фотографироваться с обнаженным задом на лоне дикой природы и постить эти снимки в соцсети с хештегом #adventurebuns1 дошел и до Алтая. В конце лета так отметились заезжие туристы. Например, группа молодых мужчин, среди которых был дальневосточный телеведущий Сергей Мамаев.
Но некоторые туристки, увидевшие красоты Алтая фотографируются голышом со спины и без этого хештега:
Хотя, все-таки чаще всего в соцсетях встречаются "одетые" кадры из Горного Алтая в этом ракурсе:
Всем #GM вспомнила тут какой же всё-таки у нас невероятно крутой алтай 🤗 . Интересно как там зимой??? . Кто был? . . #алтай #россия #отдых #природа #красота #путешествие #сибирь #beautiful #счастье #happy #100лайов #likebackalways #фоткаемсявезде #iloverussia #мирвсем #такаяпогода #всемлюбви #nsk #shethebest #люблюсемью #солнце #превосходно #фоткаемся#горы#катунь
Немного о том, как я заболела. Тело ломит, голова не соображает, ангина, бронхит и температура. Но я ни о чем не жалею, было очень круто! Да и тем более, кому то нужно учиться нормально нырять, а где это делать, если не в ледяной Катуни?) #vp_photography #упрт #забавно #слоумо #эпично #пафос #nikonphotography #кузгту #девушкиновокузнецка #рыжая #лето #Новокузнецк #нвкз #катунь #горныйалтай #красоьа #горы #nvkz #nvkzgirls #горы #кайф #nvkzlive #russia #рыжая #фотографновокузнецк #Россия #сибирь #алтай
Скучаю 💙🌊 Лисичка очень устала и ей нужен отдых 🙏🏽 #природа #nature #купальник #Swimsuit #rafifraind #girl #пляж #beach #алтай #rafiлисичка #горныйалтай #республикаалтай #алтайскийкрай #инстаалтай #instaaltay #altay #Tomsk #tsk #томск #Siberia #Сибирь #алтай2017 #altay_russia #altayinsta #Катунь #РекаКатунь #river #RavshanaFraind #моималенькиепутешествия #мехенди
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