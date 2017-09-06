Туристы завезли в Горный Алтай флешмоб фотографироваться на природе с голым задом

Флешмоб фотографироваться с обнаженным задом на лоне дикой природы и постить эти снимки в соцсети с хештегом #adventurebuns1 дошел и до Алтая. В конце лета так отметились заезжие туристы. Например, группа молодых мужчин, среди которых был дальневосточный телеведущий Сергей Мамаев.