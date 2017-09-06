Туристы завезли в Горный Алтай флешмоб фотографироваться на природе с голым задом

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Сегодня, 18:28.
Туризм

Флешмоб фотографироваться с обнаженным задом на лоне дикой природы и постить эти снимки в соцсети с хештегом #adventurebuns1 дошел и до Алтая. В конце лета так отметились заезжие туристы. Например, группа молодых мужчин, среди которых был дальневосточный телеведущий Сергей Мамаев.

Туристический флешмоб с хештегом #adventurebuns1.
Туристический флешмоб с хештегом #adventurebuns1. Фото: скрин с сайта instagram.com.

Но некоторые туристки, увидевшие красоты Алтая фотографируются голышом со спины и без этого хештега:

Хотя, все-таки чаще всего в соцсетях встречаются "одетые" кадры из Горного Алтая в этом ракурсе:

Немного о том, как я заболела. Тело ломит, голова не соображает, ангина, бронхит и температура. Но я ни о чем не жалею, было очень круто! Да и тем более, кому то нужно учиться нормально нырять, а где это делать, если не в ледяной Катуни?) #vp_photography #упрт #забавно #слоумо #эпично #пафос #nikonphotography #кузгту #девушкиновокузнецка #рыжая #лето #Новокузнецк #нвкз #катунь #горныйалтай #красоьа #горы #nvkz #nvkzgirls #горы #кайф #nvkzlive #russia #рыжая #фотографновокузнецк #Россия #сибирь #алтай

Публикация от Василиса Переходова (@vasilisa_perehodova)

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