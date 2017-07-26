Заключенный из Самары обманул бийчан на 220 тысяч рублей

По словам помощника прокурора Бийска Натальи Луниной, обвиняемый, находясь в ФКУ ИК Самарской области, звонил потерпевшим и представлялся родственником. Он говорил, что находится в полиции, потому что сбил человека. Затем он представлялся сотрудником полиции и сообщал, что для урегулирования вопроса нужна крупная сумма денег.

В результате потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 220 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Бийский городской суд для рассмотрения по существу.