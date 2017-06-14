"Закон имени Рубцовска": бизнес, власть и эксперты рассказали, что спасет теплоэнергетику

Политические риски

На стенде "Сибирской генерирующей компании" (СГК) посетителям форума безостановочно демонстрировали целую серию потенциальных инвестпроектов в городах Сибири. Во всех пяти регионах присутствия холдинга есть острая потребность перестроить тот или иной объект теплоснабжения, а также сети. Цена вопроса в каждом случае — миллиарды рублей, иногда даже десятки миллиардов.

Пока эти проекты лежат в столе. И дело не в их стоимости и необходимости биться за увеличение тарифа, чтобы воплотить их в жизнь. На презентации почти у всех проектов СГК была плашка "без повышения тарифа!", а реализация одного из них и вовсе сулит снижение платы.

Но придержать все эти планы компанию заставляет то, что бизнес в теплоснабжении не имеет должных гарантий возврата инвестиций. Система выстроена так, что если компания повышает экономическую эффективность и снижает затраты, то ей сокращают и тариф. Попытки отрегулировать этот механизм пока ни к чему не привели. По оценкам энергетиков, действующая сегодня защита для инвесторов гарантирует им возврат лишь около 50% вложений.

К экономическим рискам добавляются и политические. Это продемонстрировали апрельские события в Новосибирске, где губернатор отменил 15%-ный рост тарифов ЖКХ после протестных акций. В результате повышение составило лишь 4%, хотя первоначальную планку все надзорные органы признавали законной, а энергетики уже приготовились к модернизации, начали закупать оборудование. "Я боюсь, что инвесторов в отрасль при таком подходе ждать придется долго", — прокомментировал Михаил Кузнецов, гендиректор СГК.

Котельная без котла

Изменить ситуацию должен закон об "альтернативной котельной". Его проект уже приняли в первом чтении. Его суть в том, чтобы отказаться от установления жестких тарифов, а устанавливать лишь верхнюю планку цены. Планку эту будут определять исходя из стоимости строительства альтернативного теплоисточника для конкретного потребителя (притом по самым современным технологиям).

По сути, "альтернативная котельная" — это программное обеспечение, в которое зашиты все необходимые формулы. Методика расчета цены "альтернативной котельной" уже готова и даже опубликована на сайте Минэнерго. Если ее применять к конкретным городам, то в ряде случаев эта цифра может получиться гораздо выше ныне действующей стоимости за гигакалорию.

"Вокруг “альтернативной котельной” сложился такой миф, что это обязательно повышение тарифа в два, а то и в три раза. Неужели кто-то верит, что в России можно поднять тариф в два раза?" — парирует Михаил Кузнецов.

Действительно, в законопроекте прописаны механизмы, которые вводят понижающие коэффициенты. Например, местные власти могут установить тариф на любом уровне (например, 50%, 60% или 75% и т. д.) относительно верхней планки.

Главное, что дает "альтернативная котельная", — гарантию ежегодной индексации первоначального тарифа по инфляции. "Это удобно и нам, и потребителям, — говорит Кузнецов. — Мы тогда сможем рассчитывать окупаемость вложений. Больше нам ничего не надо. Нам не нужен высокий тариф, дайте только возможность расти по инфляции. Вы получите прибыль на организацию, которая держится за свой бизнес, и систему теплоснабжения, которая не деградирует технически. Люди тоже будут спокойны, ведь им никто неожиданно резко не поднимет тарифы".

Делать и объяснять

О том, что переход к "альтернативной котельной" необходим, на форуме высказались и федеральные чиновники высокого ранга.

"Идея “альтернативной котельной” правильная. Это способ привлечения инвестиций в условиях, когда иные методы регулирования в принципе не позволят сделать это", — считает Виталий Королев, замруководителя ФАС.

Он называет предложенный метод "важным фактором стабильности и надежности системы теплоснабжения, особенно в Сибири" и обещает антимонопольный контроль над ЕТО (едиными теплоснабжающими организациями), имеющими доминирующее положение на рынке и крупную рыночную силу. В частности, власти будут контролировать, как энергетики реализуют свои инвестпроекты.

"Мы понимаем, что такая тонкая и чувствительная сфера из ока государства не выйдет. Надо понять, как государство незримо будет присутствовать в ней дальше", — подчеркнул Королев.

Замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко также поддерживает идею "альтернативной котельной" и называет ее основные плюсы. Прежде всего это долгосрочный и всем понятный тариф, который не будет подлежать пересмотру. Второе — упростится процедура принятия тарифных решений. И третье — новая модель позволит решить проблему колоссального избытка тепловой мощности.

"Власть не умеет оптимизировать схему теплоснабжения, что бы там ни говорили, — признал Кравченко. — Считаем, что бизнес с этой задачей справится лучше. Надо только дать ему чувствовать себя спокойно".

Как и рядовых граждан, власть волнует вопрос, сколько мы все заплатим за позитивные сдвиги в теплоснабжении, подчеркнул Кравченко.

"Даже в существующей ситуации, когда мы ничего не делаем, тупо живем в тотальном госрегулировании и проверяем все, вплоть до того, по какой цене производитель тепла купил карандаш и проводились ли при этом конкурсные процедуры, все равно не удается сдержать рост цен, — рассуждает замминистра. — И мы видим возмущения, митинги, и при этом нет никакого прорыва, модернизации".

Он считает: власть и бизнес должны быть максимально открыты: предоставлять все расчеты, объяснять необходимость реформ на публичных слушаниях и в СМИ. ЕТО также должна быть предельно публичной: регулярно рассказывать, какие работы она провела и сколько это стоило.

"Нужно объяснять все плюсы и минусы, тогда можно безболезненно пройти даже более-менее заметное повышение тарифа, — говорит Кравченко. — Переход на новую модель предполагает качественные изменения, прежде всего открытость. Это очень важно, на мой взгляд. Лучше что-то делать, чем не делать и прикрываться словами, что это невозможно объяснить людям".

Эффект — колоссальный

По разным экспертным оценкам, теплоэнергетика на данный момент требует инвестиций в сумме 2,5–3 трлн рублей. Еще в триллион оцениваются ежегодные потери тепла. Именно его экономия считается основным источником модернизации сферы.

Если игроки в этом секторе получат гарантии и сделают эти инвестиции, что это даст экономике страны? Ответ на этот вопрос нашел журнал "Эксперт".

По расчетам шеф-редатора Татьяны Гуровой, если порядка пяти лет активно вкладываться в модернизацию, то это даст ежегодный прирост 1,1 процентного пункта к ВВП, то есть более 900 млрд рублей. Здесь на руку играет специфика отрасли (95–98% оборудования и материалов в энергетике российского производства, по данным Вячеслава Кравченко).

Примерно такой же эффект государство получит от экономии на субсидиях и дотациях, когда экономика теплоснабжающих организаций позволит потребителям прожить без господдержки.

При этом в следующее десятилетие доля трат за услуги ЖКХ у населения снизится, так как они перестанут оплачивать потери. В текущих ценах у них высвободится 2 трлн рублей в год. Эти деньги станут источником дополнительного спроса, который способен создать до 150 тыс. новых рабочих мест.

"Таким образом модернизация дает за 20 лет 20 трлн рублей и приводит к формированию 500–600 тыс. рабочих мест в нескольких отраслях экономики (машиностроение, трубная отрасль, строительство объектов ЖКХ и т. д.), — резюмирует Татьяна Гурова. — И это только прямой эффект, без учета мультипликаторов".

Первый пошел

Пока отрасль и регуляторы ждут новых правил игры, правительство Алтайского края уже уведомило Минэнерго РФ о том, что регион готов принять участие в пилотном проекте внедрения "альтернативной котельной". Обкатать новый метод предлагают в Рубцовске, где СГК сейчас активно модернизирует систему теплоснабжения. Впрочем, это не стало ни для кого сюрпризом, ведь соответствующий законопроект в кулуарах часто называют "законом имени Рубцовска", так как его разрабатывали с учетом проблем этого города и подобных муниципалитетов.

По словам представителей СГК, на двухмиллиардный рубцовский инвестпроект с окупаемостью 12–15 лет они решились по двум причинам. Первая: система теплоснабжения в городе деградировала настолько, что без срочных мер Рубцовск совсем скоро может просто замерзнуть. Второй фактор — партнерские отношения с администрацией Алтайского края. "Не во всех регионах нашего присутствия мы можем верить чиновникам на слово. Но здесь мы полагаемся на человеческую порядочность", — признала директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова.

Известно, что опыт перестройки системы теплоснабжения в Рубцовске во многом уникален. Михаил Кузнецов не раз говорил, что компания не нашла аналогов такой реконструкции в России. Косогова рассказала, что опыт Рубцовска интересен еще и тем, что здесь впервые в стране местные власти применили такой способ тарифного регулирования, как метод доходности инвестированного капитала.

"Метод позволяет заложить в тариф полный объем инвестиций и определить срок его возврата, — объясняет директор по ценообразованию. — Там есть свои тонкости и сложности. Мы долго работали с органом регулирования, администрациями края и города, чтобы избежать скачков тарифа. Дело в том, что если просто подставить данные в формулы, то получаются такие значения, которые неминуемо приведут к социальному взрыву. Поэтому с согласия органа регулирования мы применили не прописанный в законодательстве метод сглаживания, чтобы растянуть во времени скачки и рост тарифа".

Применение этого метода будет прописано в концессионном соглашении администрации Рубцовска с СГК. Это снизит риски невозврата инвестиций даже в том случае, если не заработает "альтернативная котельная".

То, насколько действенным методом окажется "альтернативная котельная", зависит от итоговой конфигурации закона. "В методике определения цены строительства “альтернативной котельной” могут быть двусмысленные формулировки, — говорит Екатерина Косогова. — И есть параметры, которые надо заносить вручную. Взяли не ту цифру не за тот год — и исказили результат. Это человеческий фактор".

Она рассказывает: по новой методике энергетики и регуляторы просчитали величину тарифа для нескольких городов страны и увидели некоторое разногласие. "Думаю, в 2017–2018 годах мы все спорные моменты отрегулируем, — комментирует Косогова. — Но в любом случае в новой модели возможностей “подкрутить” тариф гораздо меньше, чем в текущей".

Пока Рубцовск — единственный проект из инвестиционного портфеля СГК, который компания рискнула воплотить в жизнь. Больше столь рискованных (пусть и нужных муниципалитетам и их жителям) проектов компания брать на себя не готова, подчеркнул Михаил Кузнецов. Однако если механизм "альтернативной котельной" позволит снизить эти риски для компании, то СГК готова вкладывать в разы больше средств в решение закоренелых проблем теплоэнергетики Сибири.

Справка

СГК — один из ведущих энергохолдингов России. Компания обеспечивает теплом и электроэнергией 3 млн человек в пяти регионах Сибири. Перспектива дальнейшего развития связана с завершением реформы в энергетике, прежде всего в сфере теплоснабжения. Представители СГК активно участвуют в этом процессе, выступают за создание современных экономических основ для развития отрасли.