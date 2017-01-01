Зарплаты топ-менеджеров хотят привязать к жалованью президента России

Кроме того, начальники могут получить надбавку за конкретные трудовые успехи.

Авторы законопроекта хотят установить зарплату руководителям предприятий с государственным и муниципальным участием исходя из сложности управления предприятием, его технической оснащенности, объемов производимой продукции и показателей результативности самих начальников, пишет "Российская газета". В документе также отмечается, что ежемесячный должностной оклад, стимулирующие иные выплаты начальников не должны превышать среднемесячное денежное вознаграждение президента России по показателям предыдущего календарного года. Зарплата топ-менеджеров должна быть кратной по отношению к зарплатам всех остальных работников предприятий и учреждений: один к восьми.

По мнению авторов законопроекта, в случае его принятия, он позволит не допустить чрезмерного и неоправданного расходования бюджетных средств в нынешних условиях и установить принципы социальной справедливости, а также эффективности управления на госпредприятиях, пишет ura.ru.

Как писала "Газета.Ru", Госдума приняла закон об ограничении выходных пособий при увольнении топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций, государственных внебюджетных фондов, ГУПов и МУПов. Так называемые "золотые парашюты" ограничиваются трехкратным размером зарплаты.