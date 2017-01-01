Зарплаты топ-менеджеров хотят привязать к жалованью президента России

В Госдуме рассматривают поправки в Трудовой кодекс, которые предлагают привязать к жалованью президента РФ зарплаты руководителей, их замов и главных бухгалтеров всех государственных и муниципальных учреждений, компаний, предприятий, а также госкорпораций и внебюджетных фондов.
Кроме того, начальники могут получить надбавку за конкретные трудовые успехи.
Авторы законопроекта хотят установить зарплату руководителям предприятий с государственным и муниципальным участием исходя из сложности управления предприятием, его технической оснащенности, объемов производимой продукции и показателей результативности самих начальников, пишет "Российская газета". В документе также отмечается, что ежемесячный должностной оклад, стимулирующие иные выплаты начальников не должны превышать среднемесячное денежное вознаграждение президента России по показателям предыдущего календарного года. Зарплата топ-менеджеров должна быть кратной по отношению к зарплатам всех остальных работников предприятий и учреждений: один к восьми.
По мнению авторов законопроекта, в случае его принятия, он позволит не допустить чрезмерного и неоправданного расходования бюджетных средств в нынешних условиях и установить принципы социальной справедливости, а также эффективности управления на госпредприятиях, пишет ura.ru.
Как писала "Газета.Ru", Госдума приняла закон об ограничении выходных пособий при увольнении топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций, государственных внебюджетных фондов, ГУПов и МУПов. Так называемые "золотые парашюты" ограничиваются трехкратным размером зарплаты.
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