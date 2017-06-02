Фотофакты. Барнаул будут убирать новыми пылесосами

1 июня мэрия Барнаула на "Нулевом километре" торжественно презентовала губернатору края новые подметально-вакуумные машины, называемые в народе "пылесосами". Всего на 104 млн. руб было закуплено 10 таких машин, но пока в город пришли первые шесть.
Уличные пылесосы. Фото: barnaul.org.
Барнаул получил новую технику для коммунальщиков. Фото: barnaul.org.
Уличный пылесос. Фото: barnaul.org.
Уличный пылесос. Фото: barnaul.org.
Барнаул получил новую технику для коммунальщиков. Фото: barnaul.org.
Барнаул получил новую технику для коммунальщиков. Фото: barnaul.org.
Такая спецтехника позволяет убирать улицы по беспылевой технологии, кроме того, машины могут мыть асфальт, дорожные знаки и ограждение. А зимой их можно применять для очистки дорог от снега.
Руководству города и края также продемонстрировали разработанный на "Алтайгеомаше" измельчитель пней. Эта новинка выполнена в виде навески к трактору МТЗ, ее можно использовать для очистки города после удаления старых деревьев.
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