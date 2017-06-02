Фотофакты. Барнаул будут убирать новыми пылесосами

Уличные пылесосы. Фото: barnaul.org. Барнаул получил новую технику для коммунальщиков. Фото: barnaul.org. Уличный пылесос. Фото: barnaul.org. Уличный пылесос. Фото: barnaul.org. Барнаул получил новую технику для коммунальщиков. Фото: barnaul.org. Барнаул получил новую технику для коммунальщиков. Фото: barnaul.org.

Такая спецтехника позволяет убирать улицы по беспылевой технологии, кроме того, машины могут мыть асфальт, дорожные знаки и ограждение. А зимой их можно применять для очистки дорог от снега.

Руководству города и края также продемонстрировали разработанный на "Алтайгеомаше" измельчитель пней. Эта новинка выполнена в виде навески к трактору МТЗ, ее можно использовать для очистки города после удаления старых деревьев.